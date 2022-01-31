Транзит грузов и инвестиции в нефтегазовый комплекс: Украина и Польша договорились о расширении сотрудничества

Транзит грузов и инвестиции в нефтегазовый комплекс: Украина и Польша договорились о расширении сотрудничества

По результатам встречи был согласован текст совместного заявления.

31 января 2022 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды состоялась встреча министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Республики Польша Анджея Адамчика в присутствии руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша – руководителя Бюро по международной политике Якуба Кумоха.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По результатам встречи был согласован текст совместного заявления о следующем:

Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. До 4 февраля 2022 года украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках возобновления транзита грузовых вагонов через территорию Украины.

Стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. До 5 февраля 2022 года стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Стороны договорились о разработке совместного плана действий, направленного на значительное повышение эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска Республики Польша и Украины. Соответствующий план действий должен быть согласован при участии представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины не позже конца февраля 2022 года.

Стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о международных автомобильных перевозках с 1992 года.

Стороны исходят из того, что все пункты Совместного заявления взаимосвязаны и должны быть реализованы в полном объеме.

Стороны также отметили заинтересованность польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении. В свою очередь компания KGHM выразила готовность начать переговоры относительно совместной разработки залежей цветных металлов.

Напомним:

Польша предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

Украинские перевозчики требуют больше разрешений на перевозки грузов в Польшу | Новости мира

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