Транзит власти в России: расследователь Bellingcat назвал неожиданную кандидатуру на смену Путину

Сначала кремлевские элиты рассматривали канадидатуру нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина, однако не исключено, что новым главой России может стать оппозиционер Навальный.

Российские элиты рассматривают возможность отстранения от власти Путина. Пока это кажется невероятным, но не исключено, что следующим главой РФ станет оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом заявил руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев в интервью "Главкому".

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"В самом начале мы видели, что в Кремле всячески пытались держать руки отдельных представителей элиты "чистыми" для того, чтобы через некоторое время использовать их на всякий случай, в случае необходимости", — сказал Грозев.

По его словам, на место Путина в случае неблагоприятного развития ситуации, сначала рассматривали в частности нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина.

"Однако, и его руки в конце концов были загрязнены причастностью к войне. В том случае, если скрытным мятежникам, которых абсолютное большинство в президентском окружении, представится возможность сцементировать результаты социальной революции, к власти после выборов вполне может прийти Алексей Навальный. Кстати, он уже объявил, что если станет у руля, то потребует у олигархата 30% их состояния в пользу государственного бюджета. В любом случае, потерять 30% при Навальном для них гораздо лучше, чем 90% во время правления Путина", – отметил журналист-расследователь.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тюрьме. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Операция "преемник"

Ранее российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов заявил, что кремлевские элиты панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в самой России после поражения в войне. Один из вариантов – так называемая "операция преемник".

Американский генерал Бен Ходжес выразил мнение, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовятся к распаду России, а потому создают собственные армии.

Бывший сотрудник британской военной разведки Филипп Инграм предположил, что преемником Путина станет именно Пригожин.

В то же время, Христо Грозев отмечал, что в последнее время между Путиным и Пригожиным зарождается противостояние.

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