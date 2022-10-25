Трасс официально слощила премьерские полномочия: в последней речи призвала поддерживать Украину

Лиз Трасс во вторник, 25 октября, официально сложила с себя полномочия премьер-министра Великобритании во время аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Sky News.

В ходе своей последней аудиенции Трасс официально заявила, что Риши Сунак станет следующим премьер-министром страны. К слову, он также прибудет во дворец, чтобы увидеться с королем. Его попросят сформировать правительство, прежде чем он отправится на Даунинг-стрит, где выступит с речью.

В свою очередь Трасс выступила с последней речью: "Для меня было большой честью занимать должность премьер-министра этой великой страны, особенно возглавлять ее во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II, служившей народу в течение 70 лет, и приветствовать восхождение на трон Его Величества короля Карла III".

Кроме того, она призвала своего преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.

"Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны помогать Украине", — подчеркнула экс-премьер.

Отставка Трасс и назначение Сунака

Мэри Элизабет Трасс, экс-глава МИД, возглавила правительство Великобритании 6 сентября 2022-го, заменив в должности Бориса Джонсона. Впрочем, ее премьерство было коротким – всего 44 дня. Ведь 20 октября Трасс во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку.

Британские медиа причинами ее отставки называют радикальную налоговую реформу, приведшую к хаосу в экономике, обвалившемуся фунта, а также не нашедшей поддержки среди бизнеса страны.

После отставки Трасс медиа стали называть фаворитов на ее место. На первом месте был бывший глава Минфина Риши Сунака. Собственно, именно 42-летний политик занял это кресло и стал самым младшим человеком, занимающим этот пост за всю историю Великобритании.

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