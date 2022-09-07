Трасс пообщалась с Байденом: обсудили обеспечение поражения Путина в Украине

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообщалась с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает ее офис.
Президент поздравил ее с назначением. Она надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом как лидерами свободных демократий для решения общих вызовов, в частности, экстремальных экономических проблем, вызванных войной президента России Владимира Путина.
Премьер-министр и президент Байден поразмышляли о длительной силе особых отношений. Они согласились, что партнерство между странами, укрепленное общими ценностями, имеет решающее значение для защиты и продвижения свободы и демократии в мире.
Они согласились развивать эти связи, в частности, путем развития глубокого оборонного альянса через НАТО. Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, преодолению рисков, созданных автократией, и обеспечению поражения Путина в Украине.
Премьер-министр и президент обсудили ряд внутренних вопросов и согласились о важности защиты Белфастского соглашения.
Премьер-министр и президент Байден с нетерпением ждут новой встречи в скором времени.
Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.
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