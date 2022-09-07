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Трасс приняла приглашение посетить Украину и подробности жизни в подвале в Ягодном: главные новости ночи 7 сентября

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Трасс приняла приглашение посетить Украину и подробности жизни в подвале в Ягодном: главные новости ночи 7 сентября

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 7 сентября:

  • Президент Украины Владимир Зеленский очень благодарен партнерам нашей страны. Читать дальше –>
  • Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Соединенным Королевством свободы и демократии в Украине. Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в Украине в скором времени. Читать дальше –>
  • Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообщалась с президентом США Джо Байденом. Читать дальше –>
  • Татьяна, жительница Ягодного, рассказала об ужасных днях в оккупации в подвале и о том, как среди односельчан распространялась ветрянка. Читать дальше –>
  • Россия пыталась оказать давление на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, когда его команда готовила отчет по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности. Читать дальше –>

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