Тратьте деньги на россиян, а не на войны: Кулеба призвал Путина заняться внутренними проблемами вместо агрессии

Тратьте деньги на россиян, а не на войны: Кулеба призвал Путина заняться внутренними проблемами вместо агрессии

Министр убежден, что если бы Кремль перестал тратить огромные средства на внешнюю агрессию, "Россия была бы совсем другим, лучшим местом для жизни".

Президенту России Владимиру Путину следует заняться внутренними делами собственной страны и улучшением благосостояния россиян, вместо того чтобы тратить ресурсы на агрессию против соседних стран.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба изданию Vice News, сообщает Укринформ.

"Занимайтесь своими делами, заботьтесь о своих людях. Если он (Путин — Ред.) сконцентрируется на благополучии и будущем России, вместо того, чтобы тратить миллионы на ведение войн, кибератак, а также внушение военных угроз другим странам", — призвал Кулеба Путина .

Министр убежден, что если бы Кремль перестал тратить огромные средства на внешнюю агрессию, "Россия была бы совсем другим, лучшим местом для жизни, а у нас было бы меньше головных болей".

Кулеба заверил, что Киев и наши западные партнеры делают все возможное, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий". Он подчеркнул, что "нельзя позволить Путину получить то, что он хочет, не пересекая красных линий".

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