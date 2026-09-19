«Травите украинцев и дальше»: министр обороны Польши выступил с эмоциональной речью в Сейме

Глава Минобороны Польши призвал прекратить травить украинцев / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, неоднократно критиковавший Киев за то, что наша страна чествует деятелей ОУН-УПА, неожиданно выступил с эмоциональной речью в польском Сейме в поддержку Украины.

Об этом передает «Польское радио».

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Министр подчеркнул, что поддержка Украины является государственной целью Польши, даже несмотря на нерешенные исторические разногласия.

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«Со всем ли разобрались украинцы? Нет. Они не разобрались с историей, но мы не должны терять из виду здравый смысл во всем этом и в этой популистской погоне. Какой бы ни был процент (поддержки поляками критики Украины — Ред.), мы не должны терять из виду государственную причину, которая заключается в поддержке борющейся Украины», — сказал глава Минобороны Польши.

Косыняк-Камыш обеспокоен, что если Украина останется без ПВО и боеприпасов, российские дроны и ракеты смогут долетать до Польши.

Он напомнил, что польское воздушное пространство уже некоторое время нарушается, в том числе российскими беспилотниками.

«Это уже не единичные инциденты. Это спланированная агрессия против стран НАТО», — предупредил Косиняк Камыш.

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Министр обороны также ответил на комментарии депутата Сейма Лукаша Мейзы, обвинившего польские власти в содействии Украине и ее гражданам за счет поляков.

«Господин Мейза, это подстрекательство против украинцев имеет свои пределы. Этот предел — безопасность польского государства», — ответил Косиняк-Камыш.

Он также заявил, что Мейза пересекает этот предел, внедряя российскую стратегию.

«Поругать поляков и украинцев. Поругать поляков с поляками, поставить нас против НАТО и Западной Европы, оставить Польшу разбитой и одинокой. Серьезно, оставьте в покое», — призвал глава Минобороны Польши.

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Также Косиняк-Камиш призвал своих коллег-политиков прекратить травлю украинцев.

«Вы видите, что происходит: падают ракеты, падают дроны в километре от польской границы». Когда у Украины не хватает средств противовоздушной обороны, когда ей не хватает боеприпасов, чтобы сбивать эти дроны, большинство этих дронов пролетят через Украину и достигнут Польши. Вы этого хотите? Продолжайте травить украинцев», — сказал он с парламентской трибуны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы украинские военные на фронте теряют около 27 000 убитыми и ранеными ежемесячно.

Напомним, президент Польши Навроцкий 17 сентября, в 87-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу, заявил, что его страна может потерять территорию, но никогда не потеряет своей души.

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