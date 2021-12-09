Требовали ли от вас или давали ли вы взятку: опрос ТСН.ua

Требовали ли от вас или давали ли вы взятку: опрос ТСН.ua

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

Сегодня, 9 декабря, по инициативе ООН в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. ТСН.ua проводит опрос на тему "Требовали ли от вас или давали ли вы взятку?".

Каждый желающий может ответить на этот вопрос в специальной форме в нашем телеграм-канале. Там нужно выбрать один из четырех ответов:

Да, от меня требовали взятку.

Я по собственной инициативе давал/ла взятку.

Не давал/ла и не требовали дать взятку.

Не встречался с коррупцией.

В Организации Объединенных Наций посчитали, что ежегодно потери экономики, связанные с коррупцией, составляют по меньшей мере 2,6 трлн долларов США, то есть 5% мирового ВВП.

"И это опасное явление является ключевой угрозой национальной и экономической безопасности Украины", — отметили в Офисе генпрокурора.

9 декабря в Киеве состоялась конференция "Семь лет антикоррупционной реформы", организованная Национальным антикоррупционным бюро Украины при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI) и Поддержки организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI).

"Ключевой составляющей успеха борьбы с коррупцией является цифровизация большинства процессов и услуг в государстве, ведь бюрократия создает "тормозной эффект" для национального экономического прогресса. Высоки и ожидания от скорейшего принятия и утверждения Антикоррупционной стратегии и ее дальнейшей успешной реализации", — отметила в ходе конференции генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также читайте Самые громкие истории украинских топ-коррупционеров: в чем обвиняли и кто отличился даже за границей

Она акцентировала, что правоохранительная система Украины получила полный карт-бланш на борьбу с коррупцией – снятие депутатской неприкосновенности, безотлагательное возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение и системы электронного декларирования, введение института гражданской конфискации незаконно приобретенного имущества, принятие закона о вознаграждении процесса деолигархизации и внедрения СНБО впервые в истории Украины персональных санкций к топ-десятке украинских контрабандистов.

Венедиктова добавила, что вскоре конкурсная комиссия выберет нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"От независимости и профессионализма ее руководителя зависит эффективность расследования уголовных производств детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и достойное представление обвинения в Высшем антикоррупционном суде", — сказала генпрокурор.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в этом году на 17,5% увеличилось количество направленных в суд коррупционных уголовных производств - около 3 тыс., и на четверть – количество лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд, а это 3,5 тыс.

На треть в этом году также увеличилось количество лиц, в отношении которых приговоры вступили в законную силу – около 800 осужденных за коррупционные преступления.

"В целом за последние два года к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений привлечено более 5,6 тыс. человек, среди них 111 депутатов всех уровней. Это реальные результаты, отражающие решимость действий прокуроров и правоохранителей на пути к преодолению коррупции", — резюмировала Венедиктова .

В Национальном художественном музее презентовали выставку к Международному дню борьбы с коррупцией

Читайте также: