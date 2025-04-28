Требование о выборах в Украине исчезло из переговорных условий США – дипломатические источники

Владимир Зеленский. / © t.me/V_Zelenskiy_official

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В настоящее время пункт о проведении новых выборов в Украине больше не фигурирует среди условий мирного урегулирования, продвигаемых Соединенными Штатами.

Об этом сообщают европейские дипломаты, на которых ссылается Радио Свобода.

По словам собеседников, требование о новых выборах было ранее озвучено как одно из возможных условий, однако позже оно "тихо исчезло" из американских тезисов.

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В то же время дипломаты предостерегают, что Россия может продолжить настаивать на этом требовании как на части потенциального соглашения.

Ранее мы писали, что Киев готовит план "Б" на случай провала мирного плана Соединенных Штатов.