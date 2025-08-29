Требования Путина по отношению к Украине: как менялись "аппетиты" Кремля с 2022 года

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

Требования Кремля о прекращении огня в Украине с 2022 года постоянно менялись.

От ультиматумов 2022 года по демилитаризации и «денацификации» до недавних заявлений о сокращении территориальных аппетитов, Кремль демонстрирует изменение своей риторики.

Однако требования главы РФ Владимира Путина остаются жестокими и противоречат суверенитету Украины.

ТСН.ua последовал эволюцию заявлений Кремля и собрал ключевые этапы переговорного процесса.

Первый раунд переговоров и требования Путина в начале войны России против Украины

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состоялись первые украинско-российские переговоры — 28 февраля 2022 года. Тогда украинская делегация во главе с руководителем прибыла в резиденцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Петриковском районе. С российской стороны делегацию на переговорах возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

Два следующих раунда проходили также в Беларуси, а последний — в Стамбуле. Все они были безрезультатны.

Переговоры Украина-Россия в 2022 году / © Associated Press

Однако именно во время четвертого раунда стороны начали обсуждать конкретные требования, которые начала выдвигать РФ. Они были изложены в документ, состоявший из шести страниц и нескольких приложений под названием «Договор о нейтралитете Украины».

В документе было 18 статей, касающихся украинского нейтралитета, границ, гуманитарных аспектов (языка, религии, истории) и отмены санкций против РФ

Тогда, в 2022 году, Кремль требовал от Украины:

демилитаризации со значительным сокращением вооруженных сил (в частности, до 50 тысяч человек) и техники;

«Денацификации» и смены действующего правительства Украины, которое Кремль называл нелегитимным;

отказа от Крыма, Донецкой и Луганской областей; признание «ЛНР» и «ДНР»;

отказ от вступления в НАТО, нейтралитета и запрета на заключение военных соглашений с другими странами;

отказа Киева от разработки, производства, покупки и размещения ракетных вооружений с дальностью более 250 км;

предоставление русскому языку статуса государственного и полное восстановление имущественных прав УПЦ МП;

полной отмены запретов на советскую символику, что фактически означало легализацию коммунистических символов в Украине.

Документ также содержал список украинских законов, которые были названы примерами «нацификации».

Аналитики американского Института изучения войны отметили (ISW), что такие требования России, как «денацификация» и «демилитаризация» Украины, выдвигаемые Кремлем с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, фактически означают стремление к изменению украинского режима, установлению в стране пророссийского марионеточного правительства. злости со стороны России.

Требования Кремля в 2023-2024 годах

В последующие годы Путин не отказывался от своих требований. Более того, «аппетит» кремлевского диктатора увеличился и начал настаивать на полном контроле над частями востока и юга Украины, то есть над четырьмя областями.

Остальные требования остались неизменными, а это: вывод украинских войск из оккупированных регионов, отказ от НАТО, нейтральный внеблоковый статус и безъядерность Украины.

В июне 2024 года Путин озвучил эти требования и заявил, что необходимо искоренить «первопричины кризиса», включающие безопасность России, защиту русского языка и развитие Русской православной церкви в Украине.

Кремль / © Pexels

«Только что Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений», — сказал Путин.

В то же время кремлевский диктатор цинично заявлял, что Россия делает «реальное мирное предложение», а также отметил, что отказ Киева и Запада, по его словам, возложит на них ответственность за дальнейшее кровопролитие.

Украинские власти и международные эксперты назвали эти условия ультимативными и нарушающими украинский суверенитет.

В частности советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что не увидел ничего нового в «мирных инициативах» Путина. По его мнению, тот озвучил «стандартный набор агрессора», который уже не раз звучал.

Кроме того, в Пентагоне тогда заявили, что Путин «не в состоянии диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира».

«Аппетиты Кремля уменьшаются» — Путин меняет свою риторику?

В начале августа требования Кремля оставались неизменными. Путин в очередной раз заявлял, что готов закончить войну против Украины, однако на условиях, которые он озвучил в июне 2024 года.

«Россия не захватывает территории во время спецоперации, а возвращает свое», — заявлял кремлевский диктатор.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Также он в очередной раз подчеркивал, что главное требование прекращения огня — «искоренить первопричины кризиса».

В то же время, анализируя заявления Москвы, аналитики ISW отмечали, что Кремль не стремится к настоящим переговорам с Украиной, а лишь имитирует заинтересованность, чтобы заставить Запад пойти на уступки, нарушающие украинский суверенитет.

Однако, в конце августа Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал заявлять, что Россия отказывается от требований полного контроля над четырьмя украинскими областями, частично оккупированными, и обсуждает лишь удержание позиций на Донбассе и Запорожье.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

Он напомнил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции, позже обсуждавшиеся на встречах на Аляске.

По его словам, Россия отказалась от требований контроля за всей территорией четырех украинских областей. В настоящее время речь идет об удержании линии фронта в Запорожье и закреплении за РФ 25–30% территории Донецкой области.

«Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной», — подчеркнул он.

Хотя и РФ отказывается от требований о полном контроле над всеми оккупированными областями, однако другие радикальные требования — демилитаризация, нейтралитет, признание аннексий — остаются в силе.

ТСН.ua сообщал, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией вдоль линии фронта. Идея предусматривает демилитаризованную зону под контролем миротворцев для наблюдения за прекращением огня.

