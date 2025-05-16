Требования РФ и будет ли встреча с Путиным: Кислица рассказал, чем завершились переговоры в Стамбуле

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица / © скриншот с видео

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Российская делегация на переговорах в Стамбуле 16 мая не озвучила ничего нового. Все требования российской стороны Украина и весь мир уже слышали в публичных выступлениях и заявлениях президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины и заместитель руководителя переговорной делегации Украины в Стамбуле Сергей Кислица в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Российские требования не новые. И особенность российской стороны, которая, кстати, помогает нам готовиться к переговорам, состоит в том, что если хочешь знать, что тебе скажут переговорщики, прочти, что сказал Путин. Он каждый день говорит об этих требованиях. Они нам все известны. Поэтому конечно, российская сторона должна была проиграть всю свою программу, должна была озвучить все, что написано в их директивах», — отметил Кислица.

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Он добавил, что на все эти требования российская делегация получала от украинской стороны надлежащий отпор, но достойный и вежливый. И после того, как стороны зачитали свои известные всем позиции, члены делегаций начали искать решения, иногда даже креативные, «которые, с одной стороны, не нарушали бы директивы руководства, а с другой стороны позволили бы выйти хотя бы с какими-то практическими результатами».

На вопрос, какие полномочия имела российская делегация, Кислица отметил, что «в российских условиях полномочия — это условная вещь».

«Потому что в российских условиях, когда речь идет о том уровне сложности вопросов, которые мы должны обсуждать с россиянами, есть только один человек в России, который может действительно принимать решения. Это президент Путин. Поэтому это был один из главных элементов наших переговоров — стороны говорили о том, как мы должны работать, чтобы в ближайшее время состоялась встреча президента Украины и президента Российской Федерации, потому что только президент Российской Федерации является первопричиной войны», — сказал замминистра.

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Он подчеркнул, что только Путин может остановить войну «одним звонком своему начальнику Генштаба».

«Только он тот человек, который решает все в стране. Поэтому, кстати, большой вопрос относительно того, как будет докладывать российская делегация своему руководству о ходе наших разговоров в Стамбуле», — добавил Сергей Кислица.

Напомним, Виталий Портников назвал скрытые риски возможной встречи Трампа, Путина и Зеленского. Журналист считает, что кремлевский диктатор имеет более сильную позицию и может манипулировать Трампом, чтобы уничтожить Украину.