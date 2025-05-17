Требования РФ на переговорах в Стамбуле: Портников раскрыл истинную цель Путина

Виталий Портников

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что встреча между руководителями России и Украины возможна при выполнении определенных условий. И очевидно, что речь идет именно о тех требованиях, которые российская делегация предъявляла украинским во время переговоров 16 мая в Стамбуле. О выполнении условия по обмену военнопленным речь не идет. Речь идет именно о тех условиях, которые сейчас распространяются целым рядом западных медиа как предложения Путина даже не относительно достижения «устойчивого мира» в Украине, а относительно элементарного прекращения огня на линии столкновения между российскими и украинскими войсками.

Об этом сообщил журналист Виталий Портников.

Требования РФ

Речь идет о том, что Украина должна не только отказаться от идеи евроатлантической интеграции, но и не разрешить пребывание на собственной территории никаких миротворческих сил или сил сдерживания. Также Россия требует от Украины отказа от так называемых дискриминационных актов по русскому языку и русской церкви, что с точки зрения Кремля должно облегчить цивилизационное наступление Москвы на украинское государство вскоре после завершения боевых действий.

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«Самое главное в этой ситуации Украина должна отказаться от каких-либо репараций со стороны России, а также признать российский статус оккупированных и аннексированных Москвой украинских регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Причем речь идет и о выводе украинских войск с тех территорий, этих украинских регионов, которые сейчас контролируются легитимными украинскими властями, а не оккупантами, а также исключения из украинской конституции этих регионов в качестве областей Украины. И Украина также не должна бороться с усилиями России по международному признанию факта этой оккупации украинских территорий», — отметил журналист.

Здесь нужно сразу уяснить, что на самом деле это вовсе не условия прекращения огня или перемирия. Это условия дестабилизации. Как и в 2022 году президент России ищет такие пути, которые бы облегчили для его армии оккупацию всей территории украинского государства.

«В Кремле продолжают считать, что самый простой путь к исчезновению Украины с политической карты мира — это дестабилизация ее государственности. То есть, нужно заставить руководство Украины принять такие договоренности с руководством Российской Федерации, которые вызывали бы массовое недовольство в Украине, и превращение соседней страны в территорию сплошной анархии, что позволит российским войскам с точки зрения Кремля пройти через всю украинскую территорию как нож сквозь масло и утвердиться на государственных границах Украины в Закарпатской. Достаточно простой и амбициозный план, который и должна была выполнить российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле в 2022 году, который ей поручено выполнять во время нового раунда тех так называемых возобновленных переговоров в Турции», — сказал журналист.

Самое опасное в этой ситуации не то, что таковы условия. Путин пытается ставить Зеленскому как предложение по их возможной встрече. Наиболее опасно то, что именно с такими условиями российский лидер будет выступать на своей возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом, который даже после очевидного провала переговоров в Стамбуле не стал возлагать ответственность за их срыв на российского президента, а начал настаивать на необходимости личной встречи с Путиным как возможного рецепта.

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Встреча с Трампом

Как известно, личная встреча с Путиным является одной из крупнейших политических мечтаний Дональда Трампа, желающего получить одобрение своей деятельности от российского коллеги, очевидно являющегося для американского президента образцом для подражания.

Он продолжает, что завершение российско-украинской войны является не причиной, а скорее поводом для такой встречи, поводом, который должен помочь Трампу с его точки зрения оправдать необходимость свидания с Путиным и для европейских лидеров, категорически выступающих против такой встречи, в случае, если Путин не идет на прекращение огня, и перед собственными президентами если Путин согласится хотя бы на какие-либо предложения Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны, и по крайней мере на 30-дневное прекращение огня на российско-украинском фронте.

«Однако Трамп, кажется, уже осознал, что Путин не собирается соглашаться ни с одним из его требований, и если он будет ожидать, что российский президент пойдет ему на встречу, их свидание может так и не состоится до истечения срока полномочий Дональда Трампа в 2029 году», — говорит Портников.

А без контактов с Владимиром Путиным и одобрения его взглядов на Трампа в присутствии самого американского президента для Трампа и американское президентство вовсе не президентство.

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«Таким образом, я боюсь, что в случае, если Путин встретится с Трампом, он вынужден будет выслушать от российского президента именно эти условия прекращения войны. Нейтральный статус Украины, с которым Трамп без проблем согласится», — акцентировал Виталий Портников.

Как мы видим, Трамп практически не упоминает о миротворческом контингенте, на создании которого он настаивал. И это не признание российского статуса оккупированных и аннексированных украинских территорий.

«Трамп, как мы знаем, и сам желает признать российский статус Крыма, чтобы отменить санкции против Российской Федерации и начать заключение с Путиным разнообразных выгодных для себя сделок», — пояснил журналист.

Поэтому условия Путина для Зеленского могут быть совсем не для Зеленского. Они могут быть условиями для Трампа, чтобы ускорить, столь нужное для американского президента, свидание с его российским кумиром.

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Ранее Портников отмечал, что для Трампа встреча с Путиным оказалась гораздо важнее, чем для Путина встреча с Трампом. В то же время президентам США и Украины повезло, что Путин отказался ехать в Стамбул, ведь сейчас его позиции сильнее.

Журналист отметил, что российский президент просто проигнорировал заявления Трампа, что тот приедет в Турцию, если там будет Путин. Он продолжал действовать по своему, уже очерченному в ночь на 11 мая сценарию так, будто никаких высказываний Зеленского и Трампа не существовало.

«То, что Путин может не обращать внимания на заявления Зеленского — это понятно. Для него любой президент Украины — просто первый секретарь обкома, с которым можно не считаться, а страну которого можно просто разрушить и завоевать. Но то, что Путин фактически проигнорировал идею президента США, что сам он может прибыть на российско-украинские переговоры, свидетельствует о том, что Путин не очень горит желанием встречаться с Трампом», — отметил Портников.

Он считает, что даже если встреча Трампа и Путина состоится, президент США заведомо будет в плохой, слабой позиции в сравнении с российским лидером.

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