Требуем отменить норму об отстранении невакцинированных от работы без зарплаты, — Игорь Палица

Партия "За Майбутнє" требует от Кабинета Министров отменить норму об отстранении с 8 ноября невакцинированных работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций от работы без компенсации заработной платы, заложенной в Постановлении №1096. Об этом заявил лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

"С 8 ноября работодатели обязаны отстранить невакцинированных работников без выплаты зарплаты. Об этом говорится в Постановлении Кабмина № 1096, которое было опубликовано и разослано учреждениям и предприятиям по всей Украине только неделю назад, 26 октября. То есть у людей остается только 6 дней, чтобы вакцинироваться или остаться без работы и зарплаты. Вакцинация – это необходимая вещь, но происходящее – это полный абсурд. Сначала власть не смогла вовремя закупить вакцины. Затем провалила информационную кампанию о необходимости прививок. Именно поэтому так мало украинцев вакцинировалось в наиболее безопасный период летом и весной. А теперь правительство заставляет людей расплачиваться за свои ошибки. Вакцинация должна спасать жизнь, а не лишать средств на нее!", - отметил Игорь Палица.

Кроме того, народный депутат отметил ужасные условия вакцинации в регионах – большие очереди и нехватка консультаций врачей.

"Мало того, что сегодня нужно выстоять очередь из сотен людей, условия самого процесса вакцинации, особенно в регионах, просто ужасающие. Часто прививки проводятся прямо в коридорах, без предварительного осмотра врачей. При этом люди не получают никаких ответов на свои вопросы", — заявил лидер партии "За Майбутнє".

Напомним, 26 октября Кабмин утвердил порядок отстранения невакцинированных работников и госслужащих с 8 ноября без компенсации заработной платы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку