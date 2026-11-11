Требует ли РФ выхода ВСУ из Донбасса: Буданов ответил и сделал важное заявление после переговоров в Абу-Даби

Член украинской делегации и глава Офиса президента Кирилл Буданов

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Член украинской делегации и глава Офиса президента Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопрос, продолжает ли Россия требовать вывода украинских войск из Донбасса в ходе мирных переговоров.

Об этом член украинской делегации на переговорах с США и Россией заявил на брифинге 11 ноября после завершения встречи.

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По словам Буданова, подробности переговоров не будут обнародованы до достижения результата.

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«Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, — это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено», — добавил Буданов.

Переговоры в Абу-Даби — последние новости

Сегодня, 11 ноября, начался второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и России. Встреча длилась не менее двух часов.

На данный момент известно, что представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф завтра, 12 ноября, планируют отправиться в Москву.

В то же время Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам переговоров сообщил, что последние два дня переговоров в Абу-Даби были «сложными, но продуктивными». По-прежнему самым сложным вопросом на пути к миру в Украине остаются территории.

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В свою очередь, народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также назвал последние консультации в Абу-Даби с участием США и России крайне сложными. В то же время, по его словам, украинская сторона видит реальные предпосылки для достижения ключевых решений ещё до конца 2026 года.

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