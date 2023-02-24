Требуется оружие большего радиуса действия: Сунак планирует призвать G7 увеличить способность Украины остановить РФ

Премьер-министр Риши Сунак намерена призвать партнеров увеличить способность Украины остановить российские силы.

Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте британского правительства.

Сегодня на встрече G7 премьер-министр будет призывать международных партнеров помочь Украине преодолеть российские силы.

Подчеркивая силу и решимость международного сообщества в поддержке Украины, премьер-министр будет выступать за то, чтобы оружие большего радиуса действия поступало в украинские вооруженные силы.

Он поведает мировым лидерам, что сложный потенциал поможет защитить критически важную гражданскую инфраструктуру и сохранить линию обороны. Ожидается, что он также повторит свое предложение о поддержке Великобритании странам, способным предоставить Украине самолеты для помощи в непосредственном конфликте.

«Ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они также будут тяжелыми для России. Они снова переусердствуют. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и продвижению вперед», — говорится в сообщении.

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Ранее Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до ее победы в войне с РФ.

Напомним, что ранее министр обороны Британии Бен Уоллес назвал истинную причину задержек с танками для Украины. По его словам, только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой. Мол, за последние 30 лет армии стран НАТО действительно очень ослабли. Как оказалось, техника, которую теоретически могли бы сразу отправить Украине, оказалась либо не готова к этому, либо не отремонтирована вообще.

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