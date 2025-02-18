Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Требуется поддержка США: Стармер сделал заявление о размещении европейских войск в Украине

Требуется поддержка США: Стармер сделал заявление о размещении европейских войск в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / Фото: Associated Press

Британский премьер отмечает, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы сдерживать Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обязательства США по безопасности – единственный способ обеспечить продолжительный мир в Украине. И пока слишком рано говорить, сколько британских миротворческих войск Стармер готов развернуть.

Об этом сообщает Reuters.

Стармер ответил на вопрос о том, что будут означать гарантии безопасности от США и какую роль будут играть любые миротворческие войска, премьер сказал, что обсуждение все еще находится на ранней стадии.

В то же время, политик отметил, что после экстренной встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля стало ясно, что им придется повысить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность на континенте.

"Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле рядом с другими, если будет долгосрочное мирное соглашение, но должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – рассказал Стармер.

Он ожидает еще одного раунда переговоров с европейскими лидерами по Украине после своего возвращения из поездки в Вашингтон. Там на следующей неделе премьер Великобритании встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить почти трехлетнюю войну в Украине.

Напомним, 16 февраля Стармер стал первым европейским лидером, заявившим, что готов ввести миротворческие войска в Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация