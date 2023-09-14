Требуют отправить Украине ракеты Taurus: немецкие депутаты написали письмо Шольцу

Немецкие депутаты написали канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Сейчас именно он оттягивает момент принятия решения.

Депутаты немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Хофрайтер ("зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ) написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом пишет Tagesschau.

Учитывая следующее заседание Контактной группы из Украины в Рамштайне, которое состоится уже 19 сентября, немецкие депутаты считают, что Германия должна предоставить Украине дальнейшие обязательства по оборонной борьбе с Россией.

"В частности, Украине нужна система крылатых ракет Taurus, которая находится на вооружении Бундесвера, чтобы специально ослабить российское военное материально-техническое обеспечение", — говорится в письме.

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Отмечается, что немецкие депутаты пришли к этому решению после разговоров с представителями украинского правительства. Те уверяли, что это оружие будет использоваться исключительно на территории Украины.

"Мы не видим оснований сомневаться в этом обязательстве", – отметили депутаты в своем письме.

Кроме того, по словам депутатов, Германия должна продолжать снабжать Украину противовоздушной обороной, боеприпасами, медицинскими материалами и бронированными транспортными средствами, особенно боевыми танками и бронетранспортерами. В то же время, согласно письму, особое значение приобретает обеспечение выносливости украинских войск.

"Это требует, в частности, запасных частей для уже поставленных систем и поддержки в ремонте этих систем. Поддержка со стороны немецкой промышленности также должна быть скоординирована и усовершенствована", — пишут депутаты.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что следует быстрее решать вопрос по поставкам ракет для Украины, ведь каждый день промедления имеет значение.

Однако впоследствии стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц затягивает поставки Украине ракет Taurus, потому что волнуется, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории РФ.

В Бундестаге также подтвердили, что единственный человек, который блокирует решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, — это немецкий канцлер Олаф Шольц. Тогда руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман остро обратилась к Шольцу и написала, что пока он "ждет", в "Украине гибнут люди".

В то же время в Украине верят, что Германия таки передаст Украине крылатые ракеты Taurus. В этом убежден, в частности, глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это только вопрос времени.

По поводу сроков высказался тогда еще действующий министр обороны Алексей Резников. Экс-начальник Минобороны Украины убежден, что Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии менее чем за год.

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