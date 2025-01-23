Нужны гарантии безопасности для Украины: Писториус о намерении Трампа быстро закончить войну

В первую очередь, следует говорить о прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это значит, что нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран, подчеркнул Борис Писториус.

Президент США Дональд Трамп хочет быстро закончить войну России против Украины. Однако важно не только прекращение огня, но и обеспечение устойчивого мира и гарантий безопасности Украины от других стран.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает DW.

По его словам, в первую очередь, следует говорить о прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран.

"Независимо от того, какова повестка дня Дональда Трампа, Белого дома и новой администрации, мы должны взять на себя большую ответственность", — сказал министр.

Писториус отметил, что в случае невыполнения такого сценария вероятность повторного нападения России "всего за несколько лет" очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться "в ближайшие месяцы и годы".

Глава Минобороны Германии добавил, что ему не нравится идея публичных обсуждений стратегии "по каким-либо переговорам на пути к прекращению огня или даже за его пределами".

"Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу послать электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах", — отметил Писториус.

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

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