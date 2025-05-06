Трехдневное перемирие: в Кремле сделали заявление о реакции Трампа

Президент России Владимир Путин и его помощник Юрий Ушаков / © Associated Press

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Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на предложенное Москвой трехдневное перемирие по случаю 9 мая.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Ушаков сказал, что США знают о предложении России по поводу трехдневного перемирия в связи с Днем победы, который страна-агрессор празднует 9 мая. Помощник диктатора Владимира Путина отметил, что Трамп положительно оценил этот шаг.

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Напомним, Трамп назвал предложение Путина по поводу трехдневного перемирия в мае значительным шагом. Президент США также заявил, что обе стороны стремятся к мирному урегулированию войны.

Заметим, 6 мая спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что инициатива Путина о перемирии является актуальной, несмотря на якобы отсутствие реакции со стороны Киева. При этом Песков пригрозил, что РФ даст адекватный ответ, если Украина продолжит попытки ударов в этот период.

Добавим, что Кремль отклонил предложения США и Украины, а затем Британии и Франции, о полном прекращении огня на 30 дней, настаивая на своем трехдневном перемирии.