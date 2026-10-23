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Трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби — Песков
Тема встреч — вопрос безопасности для Киева и Москвы после выхода на мирное урегулирование.
Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
«Тема встреч — вопрос безопасности для Киева и Москвы после выхода на мирное урегулирование», — сказал он.
Он добавил, что «целесообразность спецпосланника от ЕС на переговорах зависит от позиции Брюсселя».
Мирные переговоры — последние новости
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США и готова к встрече президента с премьер-министром Венгрии.
Тем временем в Кремле снова демонстрируют собственную дерзость и выдвигают условия для мирных переговоров по окончании войны против Украины. В Москве заговорили о «национальных интересах» Российской Федерации.
Президент США Дональд Трамп 11 октября объявил «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны уже согласились его соблюдать.
В свою очередь в Кремле дерзко отвергли инициативу Трампа.