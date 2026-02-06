Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: есть ли шанс на завершение войны в Украине

Переговоры продолжались несколько дней / © Getty Images

В четверг, 5 февраля, всего через три часа Россия, Украина и США объявили о завершении очередного раунда мирных переговоров в Абу-Даби. Несмотря на дипломатические усилия администрации президента Дональда Трампа, едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Об этом пишет издание The New York Times.

Украина и Россия, как ожидалось, на переговорах в Абу-Даби должны были сосредоточиться на двух основных вопросах, которые остались на пути к заключению мирного соглашения. Это статус контролируемой Украиной территории на Донбассе и гарантий безопасности после войны для Киева.

После завершения переговоров украинская сторона назвала их «конструктивными» и выразила благодарность США и ОАЭ за их организацию. В то время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф попытался представить результаты встреч в положительном свете, сосредоточившись на обмене пленными между Украиной и Россией.

«Возможной причиной отсутствия ощутимого прогресса в переговорах аналитики считают, что РФ не готова к компромиссам. Кремль убежден, что побеждает на поле боя, невзирая на медленное продвижение», — пишут журналисты.

Публично РФ до сих пор не отошла от требований, озвученных ранее, и стремится захватить весь украинский Донбасс. РФ также «удвоила требования», настаивая также на признании Донбасса российским всеми другими странами.

«Москва также выступает против любых гарантий безопасности для Украины, которые будут означать присутствие западных солдат в стране или членство в НАТО», — продолжает издание.

«Действия РФ во время трехсторонних переговоров показывают, что президент Владимир Путин научился говорить Трампу о том, что тот хочет услышать — „подталкивать меня“, как выразился американский президент — продолжая одновременно развязывать войну в Украине», — говорится в материале.

Что известно о переговорах в ОАЭ

5 февраля в Абу-Даби в ОАЭ начался второй день переговоров в формате Украина-РФ-США, стартовавший 4 февраля.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что переговоры прошли «действительно конструктивно». Также он поблагодарил США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщал, что трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби 4-5 февраля носили конструктивный характер и были посвящены поиску условий для длительного мира, в частности, обсуждались механизмы перемирия и контроль за прекращением боевых действий.

Госсекретарь США Марко Рубио по результатам переговоров 4 февраля заявил, что сложные вопросы остаются нерешенными, но Штаты будут делать все для прорыва.

Отметим, что переговоры проходили на фоне очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.