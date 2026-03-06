Трехсторонние переговоры в Женеве: в США анонсировали новый прогресс в подготовке мирного соглашения

Спецпосланник США Стив Уиткофф / © Associated Press

Трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России продолжаются, и уже в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Главной целью этих дискуссий является достижение мирного соглашения, которое должно окончательно завершить войну.

Об этом сообщил спецпредставитель США Стив Уиткофф в сети X.

Обмен пленными и роль Трампа

Американский чиновник напомнил о недавнем масштабном обмене, во время которого домой вернулись 1000 человек. По его словам, этот результат стал возможен именно благодаря договоренностям, достигнутым в ходе недавних трехсторонних встреч в Женеве с участием США.

Уиткофф подчеркнул, что процесс детальных мирных обсуждений проходит под непосредственным руководством президента США Дональда Трампа.

«Под руководством президента мы продолжаем достигать значительных результатов, работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне», — отметил спецпосланник.

Дальнейшие шаги и ожидания

Дипломат добавил, что переговорный процесс не останавливается и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в этих дискуссиях.

Он также выразил благодарность правительству Швейцарии, которое предоставило площадку для проведения этих чрезвычайно важных переговоров, и отметил лидерство Дональда Трампа в продвижении дипломатического пути к разрешению конфликта.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговоры, когда США будут готовы работать так, как договаривались. Президент заверил, что приоритетом для украинской дипломатии остается работа, направленная на окончание войны.