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Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина: в Кремле сделали заявление
Президент США Дональд Трамп может посетить Пекин в сентябре.
Накануне появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным. В Кремле заявляют, что ничего не знают об этом.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, пока Москва не располагает никакой информацией о возможной встрече Путина, Трампом и Си Цзиньпином.
"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - заявил Песков.
Как сообщал The Times, Си Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным во время парада до окончания Второй мировой в Пекине 3 сентября. якобы китайский и американский лидеры уже обменялись приглашениями по поводу взаимных визитов. Впрочем, конкретных дат пока нет.
Аналитик Вэнь-Ти Сун считает, что Трамп вряд ли согласится на такой визит, потому что "чувствует себя великим человеком, имеющим историческое значение". Поэтому будет желать встретиться на территории США.