Трехсторонняя встреча Украины США и России: Sky News раскрыла возможные места и главную тему

Переговоры между Украиной, США и РФ: где и когда возможна встреча / © ТСН

Реклама

Местом проведения следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией могут стать Абу-Даби или Швейцария. Встреча делегаций может состояться уже в течение ближайших нескольких недель.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американского чиновника, высказавшегося на условиях анонимности.

Реклама

По словам собеседника издания, целью переговорного процесса является встреча на уровне лидеров государств. Однако, по его словам, для её организации сторонам ещё предстоит проделать немало работы.

Реклама

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский ранее называл Абу-Даби вероятным местом проведения трехсторонних встреч.

Говоря об условиях для Украины, глава государства сделал акцент на гарантиях безопасности. В частности, речь идет о сохранении сильной армии и обеспечении её финансирования на период не менее десяти лет.

Отдельно Зеленский поднимал вопрос о поддержке восстановления Украины. Также он подчеркивал, что Россия должна ответить за свои действия.

Трехсторонние переговоры — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в первой половине ноября. Об этом он заявил во время онлайн-выступления в Hudson Institute в Вашингтоне, подчеркнув готовность украинской стороны к переговорам.

Реклама

«Планируется встретиться в первой половине ноября. И, конечно, как можно раньше. Но мы готовы встретиться в любой день, даже завтра. Однако всё зависит от россиян», — добавил глава государства.

Тем временем в России заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры относительно прекращения войны в Украине.

Новости партнеров

Новости партнеров