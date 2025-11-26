"Тренер" Кремля: утечка разговора Уиткоффа разоблачила его опасную близость к Москве

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф / © Associated Press

Реклама

Утечка телефонного разговора между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником президента России Юрием Ушаковым раскрыла неуклюжие попытки американца «тренировать» кремлевского чиновника, как вести себя с президентом Дональдом Трампом. Этот инцидент ставит под сомнение объективность Уиткоффа и его понимание угроз от российского руководства.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Трамп вошел в политику как главный «составитель сделок». Он последовательно делает ставку на нестандартных переговорщиков, убежденный, что практический опыт с нью-йоркского рынка недвижимости дает больше преимуществ, чем классическая дипломатическая школа.

Реклама

Именно поэтому Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер работали без бремени многолетнего застоя в Газе — и смогли удивить скептиков, достигнув прекращения огня, пусть даже оно не стало предпосылкой для устойчивого мира и не остановило боевые действия полностью.

Впрочем, недостаточная дипломатическая подготовка Уиткоффа стала очевидной после появления записи его разговора с Ушаковым.

Кто именно обнародовал запись и с какой мотивацией — вопрос, который еще требует ответа. Хотя вероятные источники нетрудно представить, учитывая поведение российских властей, которые охотно затягивают переговоры, пока продолжают наносить удары по Украине.

Нелишне напомнить: дипломатия обычно работает эффективнее без внешнего давления и камер — даже если ради продвижения приходится делать неприятные уступки или льстить недемократическим лидерам.

Реклама

Несмотря на это, «тренировка» Ушакова относительно того, как вести себя с Трампом и как двигать вперед шаткое мирное урегулирование, стала для Уиткоффа очевидным репутационным ударом. Спецпосланник президента США не только давал советы относительно будущего разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом (в частности — усилить комплименты), но и намекал, что Москва может предложить Украине соглашение, подобное тому, что временно прекратило боевые действия в Газе.

«Я сказал президенту, что вы — что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Это мое убеждение. Я сказал президенту, что верю в это», — заявил Уиткофф, по данным аудиозаписи, обработанной Bloomberg.

Были ли эти слова лишь попыткой понравиться Ушакову? Или дипломатической льстивостью? Или же он на самом деле убежден, что государство-агрессор «всегда стремилось к миру»?

Особенно тревожно выглядит и то, что Уиткофф советует Путину пообщаться с Трампом перед встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Реклама

Более того — вскоре после телефонного разговора 16 октября Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште (встреча так и не состоялась) и охладел к идее передать Украине ракеты Tomahawk.

Вторая запись демонстрирует готовность российской стороны использовать ситуацию для манипуляций — озвучивать свои позиции американцам, избегая каких-либо обязательств.

Неизвестно, был ли Уиткофф таким же заигрывающим во время контактов с украинскими чиновниками или советовал им, как удержаться в «ласковости» своего шефа и не проиграть Москве.

«Но утечка разговора с путинским советником снова ставит под сомнение любой прогресс в мирных переговорах и демонстрирует пределы понимания Уиткоффа относительно России и ее руководства. Это намекает, что он слишком близок к Москве и не осознает масштаба угрозы от Путина», — отмечается в статье.

Реклама

И сама возможность того, что запись могла появиться благодаря россиянам, украинцам, европейским партнерам или даже оппонентам внутри американской администрации, свидетельствует: стиль Уиткоффа, основанный на «нестандартном мышлении», может исчерпывать свой потенциал.

Напомним, издание Bloomberg получило записи телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым, который состоялся в октябре. В разговоре спецпредставитель президента США давал рекомендации Москве относительно того, как именно следует представить Трампу мирный план в отношении Украины. Среди прочего, Уиткофф предлагал, чтобы Путин позвонил Трампу до запланированного визита Зеленского в Белый дом и выразил поздравления с успешным соглашением в Газе. Эти переговоры стали прелюдией к обнародованию 28-пунктового мирного плана.

Трамп отреагировал на эту информацию, заявив, что в подобных действиях «нет ничего необычного». По его словам, это является стандартной практикой посредника для достижения соглашения. Трамп сказал, что хотя он и не слышал аудиозаписи, считает ее «обычными переговорами».