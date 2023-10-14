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Тренировки украинских пилотов на F-16 и израильско-палестинская война: главные новости ночи 14 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1618
Время на прочтение
1 мин
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Тренировки украинских пилотов на F-16 и израильско-палестинская война: главные новости ночи 14 октября 2023 года

Украинцы в скором времени начнут обучение на F-16 / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 14 октября 2023:

  • Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США .
  • "Это только начало" — заявил Нетаньяху после почти недельных ударов по Газе Читать далее –>
  • США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для развертывания в Израиле — СМИ Читать далее –>
  • Израильская армия заявила, что нашла тела пленных после того, как заставила палестинцев бежать с севера Газы .
  • Азербайджан может вторгнуться в Армению — Блинкен Читать далее –>

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Просмотры
1618
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