Тренировки украинских пилотов на F-16 и израильско-палестинская война: главные новости ночи 14 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 14 октября 2023:
- Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США .
- "Это только начало" — заявил Нетаньяху после почти недельных ударов по Газе Читать далее –>
- США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для развертывания в Израиле — СМИ Читать далее –>
- Израильская армия заявила, что нашла тела пленных после того, как заставила палестинцев бежать с севера Газы .
- Азербайджан может вторгнуться в Армению — Блинкен Читать далее –>
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