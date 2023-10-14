Тренировки украинских пилотов на F-16 и израильско-палестинская война: главные новости ночи 14 октября 2023 года

Главные новости ночи 14 октября 2023:

Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США .

"Это только начало" — заявил Нетаньяху после почти недельных ударов по Газе Читать далее –>

США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для развертывания в Израиле — СМИ Читать далее –>

Израильская армия заявила, что нашла тела пленных после того, как заставила палестинцев бежать с севера Газы .

Азербайджан может вторгнуться в Армению — Блинкен Читать далее –>

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