Третий год войны может быть самым трудным для Зеленского – в The Guardian назвали причины

Объединяя мир, чтобы продолжать поддерживать Украину, Зеленский остается убедительным оратором и неоднократно отмечал ставки во время, которое может оказаться самым тяжелым годом войны.

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским на ближайшие месяцы стоит задача, которой не позавидуешь. Поскольку полномасштабная война вступает в третий год, украинскому президенту приходится очень тяжело балансировать.

Об этом говорится в статье The Guardian.

В публикации указано, что украинское общество истощено войной, а международная поддержка раскалывается, что приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте. В то же время большинство украинцев не хотят поддерживать идею мирного соглашения с Россией, учитывая малое количество механизмов, чтобы заставить РФ соблюдать соглашение, а также риск просто дать Москве время пополнить свои силы и снова ударить по Украине.

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На пресс-конференции 25 февраля Зеленский отметил ставки на следующий год:

"Первый год был просто выживанием, полным выживанием... Второй год был стойкостю, сопротивлением... Третий год будет решающим. Это год вызовов как внутренних, так и внешних".

Президент Украины признал, что во многом будущее государства зависит от этих внешних факторов и особенно от настроений в Вашингтоне.

"Решающим моментом будут выборы в Соединенных Штатах, и тогда мы сможем понять, что будет дальше", — сказал Зеленский, пожалуй, ближе всего к тому, чтобы публично признать, что президентство Дональда Трампа, вероятно, будет абсолютной катастрофой для Украины.

По поводу большого пакета помощи США, который сейчас застрял в Конгрессе, украинский президент сказал только следующее: "Я уверен, что будет положительное решение, потому что иначе я буду заставлять себя думать, в каком мире мы живем".

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Почему третий год войны будет тяжелым для Зеленского

Авторы статьи отмечают, что кроме этих внешних проблем, которые в значительной степени находятся вне контроля Зеленского, этот год также может оказаться тяжелым для президента внутренне. Хотя у президента до сих пор высокий рейтинг одобрения среди украинцев, он больше не считается неприкосновенным, а политическая конкуренция возвращается в Украину.

"Два года назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение, отказ Зеленского покинуть Киев и его видеообращение неповиновения вдохновили многих в Украине и за рубежом. Однако в последнее время появилось предположение, что команда Зеленского все еще находится в "бункерном режиме" первых дней войны, руководя узким кругом. Несколько источников сообщили, что на последних встречах президент выглядел истощенно после двух лет управления страной, которая находится в состоянии войны", – говорится в публикации.

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Там также указывается, что на пресс-конференции 25 февраля Зеленский, казалось, был полон решимости показать, что до сих пор контролирует нарратив и полон жизни. Были даже случайные вспышки его прежней жизни комедийного актера. На вопрос одного журналиста, что бы Зеленский сказал президенту РФ Владимиру Путину, если бы тот позвонил по телефону сегодня вечером, глава государства быстро ответил: "Он бы не позвонил, потому что у него нет мобильного".

Однако те несколько раз, когда журналисты толкали Зеленского на внутреннюю политику, он переходил к обороне. Когда японский журналист спросил, назовет ли президент наконец-то четкую причину, почему уволил предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский коротко сказал, что это внутреннее дело, и пошел дальше. По мнению авторов статьи, также пренебрежительным президент был, отвечая на вопрос о недавнем скандале со слежкой работниками СБУ за журналистами.

"Объединяя мир, чтобы продолжать поддерживать Украину, он остается убедительным оратором и неоднократно подчеркивал ставки во время, которое может оказаться самым тяжелым годом войны. Для Киева ставки остаются экзистенциальными", — отмечается в материале.

"Нам нужно мужество, нам нужна стойкость, чтобы выжить. Этот год определит формат завершения этой войны", – сказал Зеленский.

Напомним, на пресс-конференции накануне Зеленский предупредил украинцев, что "сложно будет ближайшие месяцы", и что Россия будет готовиться к контрнаступательным действиям.

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