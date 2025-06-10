Третий раунд переговоров с Россией под угрозой: в МИД Украины назвали причины

Георгий Тихий / © МИД Украины

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Сейчас рано говорить о начале третьего раунда переговоров между Украиной и Россией. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, отсутствие достаточного международного давления на Москву является главным препятствием для достижения политического прогресса.

Об этом рассказал на брифинге Георгий Тихий, сообщили в РБК-Украина.

«По состоянию на сейчас, рано говорить о любой подготовке. Идет к счастью этот процесс обмена. Очень сложен. Но он продолжается. Вчера был первый этап. Эти этапы, мы надеемся, продолжатся, продлятся несколько дней. То есть сейчас это стадийно будет все, мы надеемся происходить».

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Тихий также отметил, что обмен телами погибших военных — сложные гуманитарные вопросы, однако они все же продвигаются. В то же время, представитель МИД отметил важность усиления давления на Россию со стороны международных партнеров.

Он подчеркнул: если бы давление было раньше, результаты стамбульских встреч были бы уже.

Гуманитарное направление работает. Это потому, что обе стороны заинтересованы в нем. Но для политического или дипломатического решения требуется международное давление. Только тогда станет ясно, хочет ли Россия мира.

Напомним, 16 мая в Турции состоялись переговоры между Украиной и РФ. Это первые публичные переговоры с марта 2022 года, когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.

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Тогда российскую делегацию возглавляет помощник Путина, этнический украинец из Черкасской области Владимир Мединский, также возглавлявший и переговоры 2022-го. Эксперты предполагают, что диктатор специально назначил в делегацию чиновников низшего звена, чтобы сорвать переговоры.

Второй раунд переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией, как и ожидалось, не принес никаких значительных результатов. В понедельник, 2 июня, российская делегация приехала туда со своим меморандумом, который отказалась заранее предоставить США и Украине, а затем сама его и «сливала» кремлевским СМИ. В трехстраничном документе, содержащем три раздела, нет ничего нового. Там собрано все, о чем уже так публично говорил Путин, кроме разве что ультиматума в США и НАТО «собирать манатки и забираться на границы 1997 года». Об этом в декабре 2021-го заявляли в российском МИД.

Ранее сообщалось, Украина ни при каких обстоятельствах не готова признавать на юридическом уровне оккупированные территории российскими. Если Киев получит адекватные гарантии безопасности, то территориальные вопросы можно решить по дипломатическому пути, но не военному.