Третий раунд переговоров в Стамбуле: стало известно время и место встречи

Переговоры по Стамбулу. / © Associated Press

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Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где была также вторая встреча. Переговоры намечены на сегодняшний вечер.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

"Ожидается, что встреча начнется около 19:00 в районе Бешикташа, во дворце Чираган", - отметили в сообщении.

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Однако в канцелярии Реджера Эрдогана добавили, что в программе встречи возможны изменения.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых переговоров с Россией в Стамбуле. Тогда вероятной датой называли среду, 23 июля.

Уже сегодня Зеленский утвердил список делегации для переговоров . Главой делегации назначен секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав вошли представители Офиса президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур.

Дата публикации 19:43, 21.07.25 Количество просмотров 97 5 новых PATRIOTS и это только начало! Рамштайн «готовит» Путина к переговорам

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