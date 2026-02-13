ТСН в социальных сетях

Третий раунд переговоров: Зеленский определил состав делегации

Украинская делегация начала подготовку к предстоящей встрече в Женеве.

Елена Капник
Переговоры.

Переговоры.

Дополнено новыми материалами

В Женеве 17-18 февраля должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Владимир Зеленский определил предварительный состав украинской делегации.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

«Команда сформирована на основе военной, политической и безопасной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и продолжительный мир», — подчеркнул секретарь СНБО.

Состав делегации:

  • секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров;

  • глава Офиса президента Кирилл Буданов;

  • начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;

  • глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

  • первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

  • заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская делегация уже приступила к подготовке к предстоящей встрече. Киев, подчеркнул Умеров, «готовится к серьезной и ответственной работе».

Переговоры в Женеве

Сегодня, 13 февраля, в Кремле заявили, что последующие переговоры представителей Украины, России и США состоятся в Женеве (Швейцария) 17-18 февраля. Как известно, делегацию страны-агрессора возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский. Главой переговорной группы России в Абу-Даби был руководитель ГРУ Игорь Костюков.

В Офисе президента подтвердили новую встречу с РФ. Советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация готовится к переговорам.

