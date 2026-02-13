- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1178
- Время на прочтение
- 1 мин
Третий раунд переговоров: Зеленский определил состав делегации
Украинская делегация начала подготовку к предстоящей встрече в Женеве.
В Женеве 17-18 февраля должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Президент Владимир Зеленский определил предварительный состав украинской делегации.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
«Команда сформирована на основе военной, политической и безопасной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и продолжительный мир», — подчеркнул секретарь СНБО.
Состав делегации:
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров;
глава Офиса президента Кирилл Буданов;
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;
первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.
По его словам, украинская делегация уже приступила к подготовке к предстоящей встрече. Киев, подчеркнул Умеров, «готовится к серьезной и ответственной работе».
Переговоры в Женеве
Сегодня, 13 февраля, в Кремле заявили, что последующие переговоры представителей Украины, России и США состоятся в Женеве (Швейцария) 17-18 февраля. Как известно, делегацию страны-агрессора возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский. Главой переговорной группы России в Абу-Даби был руководитель ГРУ Игорь Костюков.
В Офисе президента подтвердили новую встречу с РФ. Советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация готовится к переговорам.