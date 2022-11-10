"Третий Рейх": российские оккупанты распространяют фейковое фото военного, на рюкзаке которого размещена нацистская нашивка

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 09.11.2022 оккупанты снова распространили лживые новости.

Об этом говорится на странице ЦПИ в социальных сетях.

В частности, они распространили:

Манипуляцию

Представитель делегации РФ А. Шевченко на заседании ГА ООН заявил, что Россия ожидает от МАГАТЭ продолжения мониторинга объектов Украины по созданию «грязной бомбы», поскольку Украина имеет необходимые производственную базу и научный потенциал для создания такой бомбы.

Дезинформацию

Посол РФ в США А. Антонов сообщил: «Заявления США о приближающемся армагеддоне безосновательны и имеют целью настроить как можно больше стран против РФ… Россия никому не угрожает ядерным оружием и стремится предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию».

Фейк

В Сети приобрело популярность фото с изображением военного, на рюкзаке которого размещена нашивка с флагом Третьего Рейха. Однако это не соответствует действительности, поскольку после обработки фото программой по определению фоторедактирования обнаружено, что на фотографии флаг Третьего Рейха появился на месте флага Израиля.

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Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что информация о том, что из региона якобы планируют проводить эвакуацию населения — это фейк российских оккупантов.

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