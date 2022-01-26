Третья часть военной помощи США и обстрел Йемена: пять новостей, которые вы могли проспать

Третья часть военной помощи США и обстрел Йемена: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

В Украину из США прибыло 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Читать дальше –>

ОАЭ этой ночью продолжали бомбить Сану, столицу Йемена. Читать дальше –>

В Белом доме рассматривает варианты санкций и экспортных ограничений в отношении РФ, которые могли бы негативно повлиять на ее валюту и на положение на рынках. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского руководства. Читать дальше –>

Франция и Германия призывают Россию принять меры по деэскалации ситуации на российско-украинской границе и уверяют, что российская военная агрессия против Украины вызовет серьезные последствия и приведет к очень высокой цене для РФ. Читать дальше –>

Американские власти еще не передали РФ свои предложения по безопасности, но при этом в письменном ответе на российские предложения не будет поднята тема возможности присоединения Украины к НАТО. Читать дальше –>

В аэропорт "Борисполь" прибыла новая партия технической помощи от США | Новости Украины