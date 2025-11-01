- Дата публикации
- Политика
- 717
- 1 мин
Третья мировая, может быть только ядерной — Кучма оценил вероятность ее начала
Он считает, что третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется.
Бывший президент Украины Леонид Кучма(1994-2005) считает, что Третья мировая война маловероятна, ведь в современном мире она может быть только ядерной.
Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
На вопрос журналиста, к чему человечество сегодня ближе - к завершению войны в Украине или к началу глобального конфликта, Кучма ответил, что эти вещи не связаны между собой напрямую.
"Не соглашусь с формулировкой вопроса, потому что она предполагает выбор: мол, или закончится наша война, или начнется Третья мировая. Но эти вещи не связаны напрямую. К тому же первое не исключает второго", - сказал он.
По мнению бывшего главы государства, в случае, если Москва "увязнет на Донбассе", она может попытаться выбрать более слабую цель, например, в Балтии.
"А здесь уже все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или неадекватность Путина", - отметил Кучма.
Вместе с тем он отметил, что не верит в реальность начала глобальной войны: "Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик - знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется".
