Бывший президент Украины Леонид Кучма

Реклама

Бывший президент Украины Леонид Кучма(1994-2005) считает, что Третья мировая война маловероятна, ведь в современном мире она может быть только ядерной.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

На вопрос журналиста, к чему человечество сегодня ближе - к завершению войны в Украине или к началу глобального конфликта, Кучма ответил, что эти вещи не связаны между собой напрямую.

Реклама

"Не соглашусь с формулировкой вопроса, потому что она предполагает выбор: мол, или закончится наша война, или начнется Третья мировая. Но эти вещи не связаны напрямую. К тому же первое не исключает второго", - сказал он.

По мнению бывшего главы государства, в случае, если Москва "увязнет на Донбассе", она может попытаться выбрать более слабую цель, например, в Балтии.

"А здесь уже все будет зависеть от того, что окажется сильнее: самолюбие Трампа или неадекватность Путина", - отметил Кучма.

Вместе с тем он отметил, что не верит в реальность начала глобальной войны: "Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик - знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется".

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия получила жесткое предупреждение от США относительно ядерной войны