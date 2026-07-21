Владимир Путин. / © Associated Press

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На фоне войны в Украине раздается предупреждение о том, что ее целью могут стать страны Балтии. Москва не раз обвиняла Эстонию, Латвию и Литву в попытках сотрудничать с Киевом с целью нанесения ударов беспилотниками по России, хотя все эти страны это отрицают.

Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Express.

Возможную угрозу странам Балтии государственный секретарь США Марко Рубио назвал «тревожным» развитием событий.

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«Мы понимаем, что эти страны испытывают угрозу на этот счет, очевидно, по очевидным причинам. Это вызывает беспокойство, ведь всегда есть опасения, что подобные события могут перерасти во что-то более масштабное. Такая возможность всегда существует», — подчеркнул он.

по словам Рубио, Штаты «внимательно следят за ситуацией» и «взаимодействуют» с НАТО по этому вопросу. Кроме того, он отметил обеспокоенность Вашингтона, ведь более масштабный конфликт может действительно обернуться чем-то гораздо хуже».

Обучение РФ у границы Эстонии

Daily Express отмечает, что лишь несколько дней назад вблизи Эстонии были замечены «необычные» передвижения российских войск, что вызвало новые опасения, что «фюрер» Владимир Путин может расширить свою кампанию.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что 9 июля РФ впервые провела боевые стрельбы вблизи эстонско-российской границы.

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По его словам, россияне провели опасные военные учения на озере Пейпус, расположенном на границе между двумя странами, не предупредив об этом Таллин. Певкур назвал российскую операцию «необычной» и «безусловно не рутинной».

«Раньше Россия не проводила военные учения с использованием оружия на озере Пейпус. В этом смысле это нечто новое. Они вели огонь по движущейся цели на воде», — выразился он.

Угроза для Литвы

На днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ему также стало известно из разведданных, что Путин готовит нападение на «критическую инфраструктуру» его страны, в частности, на национальную энергосистему.

:«Я не могу отрицать, что у нас такая информация и что она касается ограниченных военных операций, которые, вероятно, направлены против критической инфраструктуры», — высказался литовский лидер.

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Он добавил, что власти отслеживают риск атак, которые могут нарушить работу энергетических и транспортных систем страны, в частности, объектов, обеспечивающих подключение Литвы к европейской электросети.

Угроза для стран НАТО — что известно

Разведки Литвы и Польши забили тревогу из-за того, что Кремль начал подготовку удара по инфраструктуре НАТО. Разведчики фиксируют подготовку кинетических операций и использование БПЛА для дестабилизации региона.

В частности, министр обороны Литвы Робертас Каунас подчеркнул: поскольку Россия не способна достичь поставленных целей в Украине, то Кремль может попытаться переключить внимание на новое направление. Да, следующей целью агрессора могут Польша и государства Балтии.

Кроме того, Польша предупреждает о новой тактике РФ и считает, что Москва отслеживает обучение НАТО по противовоздушной обороне у Балтийского моря, готовясь к предстоящим провокациям.

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