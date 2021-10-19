Третьякова несмотря на скандальные заявления о смерти нардепа Полякова останется главой комитета

По словам Арахамии, фракция "СН" инициативу о снятии Третьяковой с председательства в комитете не поддерживает.

Снятие народного депутата от "СН" Галины Третьяковой с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов невозможно.

Об этом во вторник, 19 октября, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНИАН.

"Было высказывание, за высказывание есть наказание, которое определено Регламентом. Надо это наказание на нее наложить", — отметил он, добавив, что лично осуждает Третьякову за ее высказывания и считает, что она должна быть наказана.

Также он отметил, что социальный комитет "очень тяжелый" и работать в нем нелегко.

Кроме того, по словам Арахамии, фракция "СН" инициативу о снятии Третьяковой с председательства в комитете не поддерживает. При этом он добавил, что их фракция на своем заседании этот вопрос еще не обсуждала. А лично он поддерживает только наказание в виде отстранения ее от участия в 5 заседаниях ВР.

Также он опроверг заявление члена Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народного депутата от "СН" Павла Фролова о том, что к ним еще не поступили обращения о ситуации с высказываниями Третьяковой.

"Не может такого быть. Мы направляли. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру", — сказал он.

Напомним:

Скандальный нардеп Галина Третьякова "отличилась" заявлением о смерти коллеги Антона Полякова. Как сообщил с трибуны Рады лидер партии "За будущее" Игорь Палица, она написала в партийном чате "одним врагом меньше".

Как сообщил с трибуны Рады лидер партии "За будущее" Игорь Палица, она написала в партийном чате "одним врагом меньше". За такое поведение ее могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.

от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности председателя Комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

Новости Украины: Галина Третьякова прокомментировала смерть Полякова как "минус один враг"

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