Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Внешнеполитический курс Соединенных Штатов остается неизменным, несмотря на отдельные заявления или сообщения в социальных сетях.

Об этом в интервью Українському радіо сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Нужно воспринимать новости из США правильно, взвешенно, критически и спокойно», — отметил министр.

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Он подчеркнул, что один отдельный комментарий не может свидетельствовать об изменении внешней политики.

«Потому что не может одно, условно говоря, заявление или одно (сообщение в Twitter) определять фундаментальные треки внешней политики. Но, безусловно, на это нужно обращать внимание», — подчеркнул Сибига.

Также глава МИД акцентировал внимание на роли дипломатии в приближении мира и наличии надежных международных партнеров.

«Украина не одна. Эта война научила нас, эта война для нас открыла новые пласты взаимодействия с нашими партнерами. И мы действительно сегодня имеем настоящих и союзников, и партнеров на международной арене, с которыми мы уже положили начало долгосрочному треку сотрудничества», — заявил министр.

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Сибига добавил, что сильная дипломатия — один из ключей к победе и восстановлению стабильности.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Путина и введении новых санкций против РФ.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский готовит масштабную ротацию послов Украины, которая коснется ключевых стран «Группы семи» и «Группы двадцати», включая США.