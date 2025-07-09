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Тревожные заявления из США не свидетельствуют об изменении политики — МИД
Заявления из Соединенных Штатов, в частности, относительно Украины, не свидетельствуют об изменении фундаментальных направлений внешней политики США.
Внешнеполитический курс Соединенных Штатов остается неизменным, несмотря на отдельные заявления или сообщения в социальных сетях.
Об этом в интервью Українському радіо сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Нужно воспринимать новости из США правильно, взвешенно, критически и спокойно», — отметил министр.
Он подчеркнул, что один отдельный комментарий не может свидетельствовать об изменении внешней политики.
«Потому что не может одно, условно говоря, заявление или одно (сообщение в Twitter) определять фундаментальные треки внешней политики. Но, безусловно, на это нужно обращать внимание», — подчеркнул Сибига.
Также глава МИД акцентировал внимание на роли дипломатии в приближении мира и наличии надежных международных партнеров.
«Украина не одна. Эта война научила нас, эта война для нас открыла новые пласты взаимодействия с нашими партнерами. И мы действительно сегодня имеем настоящих и союзников, и партнеров на международной арене, с которыми мы уже положили начало долгосрочному треку сотрудничества», — заявил министр.
Сибига добавил, что сильная дипломатия — один из ключей к победе и восстановлению стабильности.
Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Путина и введении новых санкций против РФ.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский готовит масштабную ротацию послов Украины, которая коснется ключевых стран «Группы семи» и «Группы двадцати», включая США.