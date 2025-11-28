Тревожный сигнал для Украины: Рубио может проигнорировать саммит НАТО

Госсекретарь США Марк Рубио / © Associated Press

В дипломатических кругах назревает неожиданный поворот, который может оказаться тревожным сигналом для европейских партнеров и Киева. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио планирует пропустить важную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 3 декабря.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Такое отсутствие главного американского дипломата на ключевом трансатлантическом собрании крайне редкое событие, особенно в такой напряженный момент, когда на кону стоит судьба мирного плана для Украины и единство Альянса.

Кто поедет вместо Рубио и почему это удивительно

По информации источников, вместо главы Госдепа Вашингтон будет представлять его заместитель Кристофер Ландо. Официальная причина такого решения пока не разглашается, и хотя планы Рубио теоретически могут измениться в последнюю секунду, сам факт такой замены беспрецедентен.

Как правило, госсекретари США почти никогда не пропускают подобные меры, ведь Вашингтон является де-факто лидером Альянса. В последний раз похожая ситуация возникала в 2017 году при Рексе Тиллерсоне, однако тогда встречу перенесли, чтобы подстроиться под его график.

Особое внимание привлекает фигура заместителя, который должен уехать в Брюссель. Кристофер Ландо, представляющий США, ранее отличился достаточно скептическим отношением к военному блоку. Журналисты напоминают, что в июне он опубликовал (а затем удалил) сообщение в соцсети X, где ставил под сомнение необходимость существования НАТО. Такой бекграунд представителя США может добавить напряжения в диалог с европейскими союзниками, которые и так озабочены риторикой Дональда Трампа по поводу финансирования обороны.

Беспокойство по поводу «мирного плана» и реакция Госдепа

Отсутствие Рубио приходится на критический момент для Украины. Сейчас Киев и Вашингтон пытаются согласовать позиции по противоречивому плану президента Трампа по прекращению войны. Европейские дипломаты жалуются, что их фактически отстраняют от процесса переговоров, а опасения по поводу навязывания Украине невыгодного соглашения лишь усилились после утечки в медиа черновика «плана из 28 пунктов». Ситуацию усложняет и внутренняя политическая турбулентность в Украине, в частности, громкая отставка главы ОПУ Андрея Ермака.

В Госдепе отказались комментировать причины потенциального отсутствия Рубио, однако попытались заверить, что Альянс был полностью восстановлен во времена администрации Трампа. Спикер ведомства в комментарии журналистам отметил эффективность нынешней внешней политики Вашингтона.

"Исторические внешнеполитические достижения этой администрации всего за 10 месяцев говорят сами за себя", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на предложение США о мирном соглашении, в котором говорилось о фактическом запрете вступления Украины в Альянс. Он подчеркнул, что Россия не является членом НАТО и не имеет вето на расширение и присоединение Украины.