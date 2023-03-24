Тревожный сигнал: в Пентагоне убеждены, что Китай готов поддерживать РФ

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание совместных документов посылают тревожный сигнал о том, что Китай готов поддерживать Россию.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, — пишет Укринформ.

«Визит Си к Путину и его несколькодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России – ред.)», — отметил министр обороны США.

Он подчеркнул, что, хотя пока и нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, визит Си и его встречи с российским лидером по сути «стали демонстрацией поддержки» Путина, что само по себе «очень тревожно».

Глава Пентагона добавил, что в случае оказания Китаем материальной поддержки российской стороне это потенциально повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

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Напомним, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встреч с российским преступником Владимиром Путиным доминировал и смотрел с психологическим давлением на него. Китайский президент "просто издевался над ним".

Кроме того, мы писали, что администрация США планирует воплотить в жизнь возможностью проведения телефонных переговоров президента Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

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