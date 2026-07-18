Тревожный звонок для Путина: экономика РФ демонстрирует спад и вошла в опасную фазу

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль дорого платит за войну. Приоритет военных усилий Москвы привел к тому, что экономика РФ подает все больше сигналов о кризисе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Приоритет военных усилий Кремля в Украине и неоптимальная экономическая политика провоцируют более широкий экономический спад в РФ», — говорится в отчете.

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Композитный индекс Московской биржи (IMOEX) 16 июля рухнул на 4,24% — до около 2022 пунктов. Это стало самым резким однодневным падением с сентября 2022 года. Уже на следующий день отрицательная тенденция продолжилась: к завершению основной торговой сессии индекс опустился в 1958 пунктов.

На этом фоне акции государственного банка ВТБ потеряли еще 6% стоимости и упали до исторического минимума — 57,8 рубля за акцию. В то же время Центробанк РФ сообщил о резком ухудшении делового климата: в июле соответствующий индикатор снизился до минус 3,6 пункта — это самый плохой показатель с апреля 2022-го и даже ниже, чем после объявления частичной мобилизации осенью того же года.

Индекс экономической активности (ИСК) — это ежемесячный показатель экономической активности в РФ. Его разработали, чтобы показать, как предприятия оценивают свои текущие экономические условия.

В ИSW отмечают, что экономика России, вероятно, переживает финансовый спад, выходящий за пределы недавнего нехватки топлива в страну и на оккупированных территориях на фоне ударной кампании Украины против российских НПЗ и топливной инфраструктуры.

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«Акцент России на поддержке военных усилий и строительстве своей оборонно-промышленной базы на протяжении всей войны частично привел ко многим текущим экономическим проблемам страны-агрессоры. В частности, увеличение и неустойчивые военные расходы, рост инфляции, недостаток рабочей силы в строительной отрасли и сфере услуг, а также сокращение суверенного фонда благосостояния», — говорится в отчете.

Американские аналитики отмечают, что девальвация российских государственных банков, а также текущая и эскалационная кампания национализации в России сдерживают заинтересованные стороны от инвестирования в Российскую Федерацию.

Эти факторы, говорится в отчете, включая цензурную кампанию России по контролю доступа в Интернет, которая влияет на способность россиян вести бизнес, вероятно, также негативно влияют на экономические показатели страны, который Кремль не сможет должным образом решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Экономика России трещит — последние новости

В России бензиновый коллапс перешел на новый уровень. После обострения энергетического кризиса из-за атак украинских дронов по НПЗ владельцы АЗС начали распродавать их. В частности, стоимость одной заправки, выставленной на продажу, колеблется от одного до 150 млн. рублей ($1,9 млн.).

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Между тем, российские элиты массово бросают Путина и выводят свои активы за границу, чтобы защитить свои финансовые активы от экономических рисков внутри России. В то же время анилитики ISW отмечают, что экономика страны-агрессорки продолжает демонстрировать возрастающую нагрузку из-за военных усилий и структурных проблем, влияющих на экономический рост, инфляцию и банковский сектор.

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