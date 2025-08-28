Три диктатора на одной трибуне: что готовит миру встреча Путина и Кима на параде в Си

Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин. / © ТСН.ua

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент-диктатор России Владимир Путин в списке среди более 20 иностранных лидеров, которые посетят военный парад в Китае на следующей неделе по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Об этом объявило в китайском Министерстве иностранных дел, сообщает CNN.

"Это заявление, которое ставит Путина и Кима на первое место в списке гостей Си Цзиньпина, создает условия для фотосессии, где три автократических лидера стоят бок о бок на вершине Ворот Небесного Покоя в Пекине, демонстрируя безоговорочное единство", - говорится в тексте издания.

Отмечается, что лидер КНДР подтвердил свое присутствие на мероприятии в Пекине. Это будет его первым визитом с 2023 года, когда он покидал страну, чтобы встретиться с Путиным на Дальнем Востоке России. В общей сложности Ким совершил лишь 10 заграничных поездок с момента прихода к власти 2011-го.

Издание пишет, что этот парад, организованный китайским президентом, дал главе "самого санкционного режима в мире" возможность появиться вместе с другими мировыми лидерами, тяготеющими к альтернативному мировому порядку, который стремились создать Си и Путин.

Паради Си Цзиньпина

Парад, который проходит во времена повышенной геополитической неопределенности, демонстрирует военную силу КНР. Он также проходит на фоне все более упорной позиции Китая в отношении Тайваня и его территориальных споров с соседними странами.

В параде примут участие 26 глав иностранных государств и правительств. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и его заклятый соперник – индийский коллега Нарендра Моди. Также будет присутствовать глава хунты Мьянмы Мин Аун Хлаинг, который в 2021-м сверг избранное правительство и втянул страну в разрушительную гражданскую войну. Среди гостей – президент Сербии Александар Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.

В параде, который продлится 70 минут, примут участие более 10 тыс. военнослужащих, более 100 самолетов и сотни единиц наземной техники, что демонстрирует военную мощь Китая во времена Си, который сделал модернизацию Народно-освободительной армии (НОАК) центральной миссией своего правления.

"Это тщательно срежиссированное зрелище предложит взгляд на быстроразвивающиеся военные технологии Китая. По словам официальных лиц, все представленное оборудование является отечественным производством и сейчас находится на вооружении, причем многие из них дебютируют - от передовых беспилотников, систем радиоэлектронного глушения, гиперзвукового оружия, технологий противовоздушной и противовоздушной".

В последние годы Северная Корея наладила более тесные связи с Россией на фоне изнурительной войны Москвы против Украины, что усложняет геополитический баланс в Восточной Азии и усилия Китая по поддержанию региональной стабильности.

Си, самый влиятельный сторонник Путина, с осторожностью наблюдал за тем, как российский фюрер и Ким создали новый альянс, в рамках которого Северная Корея отправила войска для участия в войне России против Украины. В прошлом году Путин и Ким подписали в Пхеньяне исторический оборонный пакт и обязались оказать немедленную военную помощь в случае нападения на другую сторону – шаг, всколыхнувший США и их азиатских союзников.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин отправится с визитом в Китай на четыре дня. РосСМИ информируют, мол, в программе пребывания предусмотрены «масштабные переговоры», однако их тематика пока не раскрывается.

Тем временем Си Цзиньпин заговорил о новом мировом строе . Глава КНР заявил, что Пекин и Москва должны совместно защищать свои интересы в области безопасности и развития. Мол, обе страны стремятся построить более "справедливый" международный порядок.