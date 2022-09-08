Три европейских страны не позволили Зеленскому выступить перед их парламентами — ОП

Три европейских государства, а именно Венгрия, Болгария и Австрия, не позволили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед их парламентами.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига "Главкому".

Всего с начала полномасштабного вторжения России Зеленский выступил в 24 парламентах.

По словам представителя ОП, выступления перед парламентами стран Европы важны, ведь именно после них принимались важные решения по поддержке Украины.

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"Слово — это абсолютно оружие, информационный фронт чрезвычайно значим и важен с точки зрения приближения победы и доказывания объективной информации. Особенно когда она доносится главой государства. Мы даже проводили исследования, насколько это влияло на уровень санкционной и оборонной поддержки. И это было ощутимо. Уже после выступлений президента некоторыми странами принимались веские решения по поддержке", — пояснил Сибига.

Он предположил, что отсутствие выступлений Зеленского в Венгрии, Болгарии и Австрии свидетельствует о значительном влиянии России на эти государства.

"Выступления были асимметричными, потому что российская сторона не могла ничего противопоставить им. Россия пыталась блокировать выступления президента в некоторых странах и дипломатическими, и другими каналами из-за своих влияний в политических силах. Поэтому, наверное, отсутствие выступлений в этих трех странах является свидетельством этих влияний как свидетельством важности этих выступлений", — отметили в ОП.

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