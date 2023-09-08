Три главных целя визита Блинкена в Киев: политолог озвучил вероятные причины приезда госсекретаря США

Во время личного визита в столицу Украины у госсекретаря США Энтони Блинкена была возможность ознакомиться на месте с ситуацией с противостоянием российской агрессии и задать важные вопросы, которые не принято озвучивать в публичной сфере.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт назвал три возможных главных цели этого визита.

Военная помощь и контрнаступление

Политолог считает, что у Энтони Блинкена во время этого визита была возможность непосредственно узнать, какая помощь необходима ВСУ и каковы перспективы наступления.

В частности, по его словам, госсекретаря США могло интересовать, “какие вопросы наиболее актуальны для нас, учитывая подготовку, в том числе к отопительному сезону, подготовку к осени-зиме и понимание того, что Россия, скорее всего, будет увеличивать террор нашей энергетической системы...”.

Реформы и коррупционные скандалы

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“Второй момент, я думаю, это какие-то политические текущие вопросы, касающиеся продолжения тех реформ, которые проходят в Украине... Я слышал такие сообщения, что это как визит ревизора: он приехал что-то проверять, едва ли не будет вызывать депутатов каких-то к себе и задавать вопросы, почему они не голосовали за открытые декларации. Блинкен может задавать подобные вопросы по одной простой причине: США помогают Украине и на это идут деньги американских налогоплательщиков. И соответственно, они должны быть уверены, что эти деньги идут по назначению”, — назвал Игорь Рейтерович еще одну вероятную цель этого визита.

Политолог подчеркнул, что во время предстоящих выборов президента в США вопрос о помощи Украины будет ключевым.

“Ему нужно понимать, что с этими деньгами происходит, что это за коррупционные скандалы, которые время от времени возникают... и как Украина собирается вообще решать этот вопрос. Здесь, кстати, речь идет не только об антикоррупционной политике, я думаю, здесь привязали в определенной степени и деолигархизацию, и вопросы, связанные с открытием деклараций, и вопросы, связанные с определенными другими законами, которые есть на рассмотрении в Верховной Раде”, — предположил эксперт.

Новое оружие

Третья цель этого визита может заключаться в том, чтобы подтвердить целесообразность и необходимость получения Украиной нового вооружения.

“Об этом не было ничего сказано [официально], но можно не сомневаться, что разговор о предоставлении определенных видов вооружения Украине снова был в повестке дня. Украина уже много времени просит ATACMS. Блинкен, кстати, является одним из главных лоббистов предоставления нам этого вооружения. Я думаю, что он какие-то дополнительные доводы здесь получил. Будем надеяться, что он их сможет передать непосредственно президенту Соединенных Штатов и убедить его в том, что это вооружение Украине нужно", — подытожил Игорь Рейтерович.

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Напомним, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он в третий раз с начала великой войны России против Украины посетил Киев.

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