Три года без посла: СМИ назвали имя нового руководителя дипломатической миссии США в Украине

Новым послом США в Украине может стать Бриджет Бринк, которая сейчас возглавляет дипломатическое ведомство в Словакии.
Джо Байден готов назначить посла США в Украине. Сейчас американские СМИ считают, что новым послом может стать Бриджет Бринк.
Об этом сообщают издания Bloomberg и CNN со ссылкой на свои источники.
По данным изданий, Джо Байден предложил на должность посла США в Украине Бриджет Бринк, которая сейчас возглавляет дипломатическое ведомство США в Словакии.
Бриджет Бринк считают опытным дипломатом, который хорошо ориентирующейся в ситуации в восточной Европе. Ранее она работала в Совете по национальной безопасности США.
Источник, приближенный к команде президента Украины Зеленского, в комментарии CNN отметил, что украинские власти изучают кандидатуру Бриджет Бринк. Американское СМИ добавляет, что одобрение от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.
Напомним:
- Вашингтон уже почти три года не назначает своего посла в Украину после отставки Мари Йованович. В Государственном департаменте США обещают в ближайшее время назначить посла в Украину.
- Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович ушла с должности в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Уже в октябре 2019-го она стала фигуранткой процесса по импичменту президента США Дональда Трампа. Йованович выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте.
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