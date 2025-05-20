Три иллюзии Трампа: почему мирная инициатива по Украине рискует потерпеть крах

Дональд Трамп. / © Associated Press

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“Пусть начнется процесс!” — так Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с Владимиром Путиным, объявив о начале переговоров по прекращению войны в Украине. Однако за этими словами скрывается ряд иллюзий, которые могут свести мирные попытки к нулю.

Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщает ряд аналитических источников, подход Трампа сталкивается с рядом системных затруднений. Предыдущие попытки наладить диалог через ограниченное перемирие, в том числе вокруг энергетической инфраструктуры и морских коридоров, не принесли результатов. После этого администрация США предложила обеим сторонам подготовить основные позиции для переговоров, однако оказалось, что они слишком отличаются. Переход к личным контактам с российским руководством и дипломатические консультации в Стамбуле тоже не принесли прорыва. На этом фоне основная ответственность за процесс, похоже, перешла непосредственно к Трампу и Путину.

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Иллюзия первая: Путин хочет мира

Первым вызовом этой инициативы, по мнению обозревателей, является позиция самой России. После разговора с Трампом Путин подтвердил свое стремление "устранить первопричины кризиса" - словосочетание, которое многие трактуют как сигнал о нежелании признавать независимый геополитический выбор Украины. В течение всего конфликта Кремль неоднократно заявлял, что Украина не может существовать как отдельная цивилизационная единица вне сферы влияния Москвы.

На фоне длительного противостояния, высоких потерь и неспособности достичь ключевых целей, Путин, как считается, сохраняет курс на военный путь. Идея перемирия пока не фигурирует в публичной риторике Кремля как приемлемая опция.

Иллюзия вторая: Россия – экономический шанс для США

Второй противоречивой предпосылкой, звучащей в заявлениях Трампа, является представление о России как потенциальном экономическом партнере. В своем обращении он заявил, что после завершения боевых действий РФ сможет обеспечить “массовое создание рабочих мест” и предложит США новые возможности для роста. Именно эта идея, известная со времен его бизнес-карьеры, остается составляющей его внешнеполитической стратегии.

Однако эксперты по экономике называют такое видение слишком оптимистичным. Они указывают на системную коррумпированность, чрезмерную зависимость России от сырьевого экспорта и низкий уровень технологического развития. Кроме того, санкционная изоляция и структурная стагнация экономики вызывают сомнения в ее инвестиционной привлекательности.

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Между тем, Украина, несмотря на значительные внутренние вызовы, демонстрирует активный рост в секторе военных и технологических разработок. Правительство в Киеве делает ставку на привлечение иностранных партнеров к совместным проектам, в частности, в сфере оборонной индустрии. По словам министра обороны Рустема Умерова, приоритет не гуманитарная помощь, а полноценные инвестиции в производство.

Иллюзия третья: Украину можно склонить к капитуляции

Третье ошибочное предположение состоит в том, что ослабленную Украину можно принудить к капитуляции. Трамп неоднократно высказывал мнение, что Киев якобы "нет карт в руках" — аргумент, который, однако, не учитывает реальной поддержки со стороны европейских партнеров.

Во многих столицах ЕС понимают, что поражение Украины будет иметь стратегические последствия для всей европейской архитектуры безопасности. Наращивание российского военного присутствия вблизи Финляндии и стран Балтии, а также серия провокаций и взрывных действий на территории союзников все это воспринимается как признаки более широкого противостояния. Некоторые представители европейских правительств уже прямо говорят о том, что Россия фактически ведет гибридную войну против НАТО.

В этом контексте заставить Украину согласиться на невыгодное соглашение будет непросто: европейские правительства не намерены стоять в стороне. Страны блока все активнее перевооружаются. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в частности, недавно объявил о планах довести расходы на оборону до 5% ВВП и сформировать в пределах Бундесвера мощные сухопутные силы на континенте.

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В Киеве также рассчитывают на дальнейшую поддержку. Украинские высокопоставленные чиновники, с которыми общались западные журналисты, утверждают, что готовятся к переговорам, но в то же время и к их возможному провалу. По их словам, успех инициативы Трампа во многом будет зависеть от готовности Вашингтона сохранить хотя бы ограниченную техническую поддержку, например в сфере спутниковой разведки. Сами украинцы не исключают сценарий дальнейшего сопротивления — даже при условиях, когда основная тяжесть помощи ляжет на плечи европейских партнеров.

Трамп же в своих выступлениях неоднократно выражал эмоциональную обеспокоенность масштабами насилия, называя войну в Украине "кровавой баней". Но для эффективного посредничества, отмечают наблюдатели, эмоциональной риторики недостаточно. Мирный процесс потребует четкой структуры, постепенной работы и дипломатического ресурса.

Один из ключевых уроков международных переговоров, упомянутый Генри Киссинджером, состоит в том, что личные качества посредника не гарантируют результата. Переговоры, подчеркивал он, — это не место для самовлюбленности, а сложная техническая работа, редко поддающаяся быстрым решениям.