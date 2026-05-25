- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 2 мин
Три миллиона гривен залога: судьи Верховного суда Елениной выбрали меру пресечения
Следствие подозревает судью в том, что она взяла у Всеволода Князева деньги за рассмотрение дела в интересах Константина Жеваго.
Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующей судье Верховного суда — Жанне Елениной.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.
По версии НАБУ, она может быть причастна к коррупционным схемам, которыми руководил бывший глава Суда Всеволод Князев.
В частности, женщина находилась в коллегии, принимавшей решение в интересах олигарха Константина Жеваго. Еще три года назад у Елениной во время обысков изъяли 50 тысяч долларов США серией и номерами, которые передали Князеву как часть взятки. Сам экс-глава суда недавно дал показания против своих коллег. Потому Елениной и еще двум ее коллегам объявили подозрения. Прокурор САП просил для судьи меру пресечения в виде залога в размере 11 миллионов 648 тысяч гривен.
Сама судья обвинения отвергала и говорит, что никогда не получала выгоды в должности.
По ее словам, в течение трех лет после обыска у правоохранителей не было к ней никаких вопросов - она находилась в Украине, никаких процессуальных требований не поднимала. В конце концов, судья уменьшил сумму залога. Внести сумму она может в течение 5 дней. Адвокаты Жанны Елениной меру пресечения не комментируют и говорят, еще решают, будут ли обжаловать решение.
Напомним, три действующих судьи Верховного суда, Ирина Григорьева, Жанна Еленина и Игорь Железный, и один судья в отставке, Александр Прокопенко, получили подозрения. Обыски прошли в Верховном суде, а также дома и в авто судей. По версии следствия, являясь судьями Большой палаты Верховного суда, в 2023 году они получили взятку за решение в интересах владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго.