Три миллиона гривен залога: судьи Верховного суда Елениной выбрали меру пресечения

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения действующей судье Верховного суда — Жанне Елениной.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

По версии НАБУ, она может быть причастна к коррупционным схемам, которыми руководил бывший глава Суда Всеволод Князев.

В частности, женщина находилась в коллегии, принимавшей решение в интересах олигарха Константина Жеваго. Еще три года назад у Елениной во время обысков изъяли 50 тысяч долларов США серией и номерами, которые передали Князеву как часть взятки. Сам экс-глава суда недавно дал показания против своих коллег. Потому Елениной и еще двум ее коллегам объявили подозрения. Прокурор САП просил для судьи меру пресечения в виде залога в размере 11 миллионов 648 тысяч гривен.

Сама судья обвинения отвергала и говорит, что никогда не получала выгоды в должности.

По ее словам, в течение трех лет после обыска у правоохранителей не было к ней никаких вопросов - она находилась в Украине, никаких процессуальных требований не поднимала. В конце концов, судья уменьшил сумму залога. Внести сумму она может в течение 5 дней. Адвокаты Жанны Елениной меру пресечения не комментируют и говорят, еще решают, будут ли обжаловать решение.

Напомним, три действующих судьи Верховного суда, Ирина Григорьева, Жанна Еленина и Игорь Железный, и один судья в отставке, Александр Прокопенко, получили подозрения. Обыски прошли в Верховном суде, а также дома и в авто судей. По версии следствия, являясь судьями Большой палаты Верховного суда, в 2023 году они получили взятку за решение в интересах владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго.

