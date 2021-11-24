Три немецкие партии договорились о коалиции: СМИ сообщают о разделе должностей в правительстве

Три немецкие партии договорились о коалиции: СМИ сообщают о разделе должностей в правительстве

Правительство возглавит социал-демократ Олаф Шольц.

В Германии три политических партии, прошедшие в Бундестаг во время национальных выборов, договорились о создании коалиции и разделе портфелей.

Партии-участницы будущего правительства договорились о распределении должностей в правительстве почти через восемь недель после выборов, пишет Bild.

Следует отметить, что по итогам выборов социал-демократы заняли первое место, опередив "Блок христианских демократов", к которому принадлежит действующий канцлер Ангела Меркель, и с которым они сейчас формируют правительство. Известно, что возглавил правительство социал-демократом Олаф Шольц.

Официально соглашение будет обнародовано 24 ноября в 16:00 по киевскому времени на совместной пресс-конференции трех партий — Социал-демократов, "Зеленых" и Свободных демократов. Кандитуры министров официально объявят в течение следующей недели.

В свою очередь, Bild пишет, что МИД возглавит солидер "Зеленых" Анналена Бербок. Другой солидер этой партии Роберт Габек возглавит Министерство климата и экономики. Лидер свободных демократов Кристиан Линднер сядет в кресло министра финансов. Также отмечается, что "Зеленые" обеспечили себе право предложить следующего еврокомиссара от Германии.

По информации издания, распределение портфелей будет выглядеть так: социал-демократам отойдет должность канцлера, министров внутренних дел и обороны, министра по вопросам строительства и жилья.

Представители "Зеленых" возглавят министерство экономики и климата, министерство иностранных дел, министерство семьи, министерство по вопросам сельского хозяйства и министерство по вопросам окружающей среды. Кроме того, партия якобы оставила себе право предложить должности министров по вопросам труда и социальной политики, здравоохранения и экономического сотрудничества.

Свободные демократы возглавят министерства финансов, юстиции, транспорта, а также образования и исследований.

Как сообщалось, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно получить 368 мандатов. Кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц.

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