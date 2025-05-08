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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Три причины «перемирия» Путина: Годжес сказал, к чему стремится российский диктатор

Диктатор Путин заявил об очередном "прекращении огня", чтобы удовлетворить собственные потребности.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Бен Годжес

Бен Годжес / © Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 7 по 10 мая. У него на это три причины.

Об этом сказал генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес в интервью 24 Каналу.

По словам Годжеса, во-первых, Путин пытается изменить нарратив о том, что Россия не хочет завершения войны. Он увидел, что уже даже президент Дональд Трамп теряет самообладание и начинает оказывать большее давление на российскую сторону. Во-вторых, никто на планете не верит, что Россия действительно согласилась бы на прекращение огня без какого-либо давления.

«Третья настоящая причина, по-моему, состоит в том, что россияне не хотят, чтобы украинские беспилотники атаковали Красную площадь во время празднования так называемого дня победы. Это настоящая причина, почему они надеются на прекращение огня в этот период», – отметил Годжес.

Генерал добавил: ответ украинского министра иностранных дел был мгновенным и очень правильным, когда он спросил, почему не 30 дней, а три дня, чего ждать и почему бы не начать это прямо сейчас. Потому что, как всем известно, это российская информационная операция.

Ранее Годжес подчеркнул, что Украина находится в позиции силы и имеет право выдвигать требования по своему суверенитету и будущей безопасности.

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Дата публикации
Количество просмотров
181
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