Три провала Абу-Даби: РФ не уступила ни территориям, ни гарантиям, ни огню.

Переговоры / © ТСН

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Ни один из трех ключевых пунктов мирных переговоров в Абу-Даби — территориальные уступки, долгосрочные гарантии безопасности и прекращение огня — договоренности не достигнуты.

Такая оценка приводит Forbes в материале о двухлетних переговорах США, Украины и России, которые завершились 11 ноября без существенного прогресса.

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Что обсуждали

Переговоры продолжались 10-11 ноября в Абу-Даби. Посредниками выступали специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. А украинскую делегацию возглавлял глава ГУР Рустем Умеров. В то же время русский советник Путина Владимир Мединский.

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Представители США, Франции, Германии, ЕС и НАТО участвовали во встречах с американскими и украинскими officials, но не входили непосредственно в трехсторонние переговоры.

Территории: позиции не сблизились

Одним из основных препятствий остаются территориальные требования Москвы. Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

В ходе переговоров Владимир Мединский заявил, что «ни один сантиметр земли не будет возвращен». Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отверг российские претензии, подчеркнув, что Украина — «не недвижимость».

Киев настаивает на прекращении боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Однако, как отмечает Forbes, в ходе встречи в Абу-Даби ни одна из сторон публично не продемонстрировала готовность отступить от своих требований. Поэтому территориальный вопрос остается одним из главных препятствий для заключения мирного соглашения.

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Гарантии безопасности: позиции сторон расходятся

Другой сложный вопрос, который также не был решен — это будущие гарантии безопасности для Украины.

«Киев добивается юридически обязательных обязательств, которые обеспечили бы защиту суверенитета и территориальной целостности страны и сделали невозможным новую российскую агрессию. Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что американские гарантии должны действовать не менее 20 лет. США предлагали механизм, подобный статье 4 Североатлантического договора, предусматривающей консультации союзников в случае угрозы безопасности. В то же время, Россия продолжает требовать от Украины отказаться от вступления в НАТО. Но из-за принципиальных разногласий стороны не согласовали, какой должна быть система безопасности Украины после завершения войны», — говорится в материале.

Прекращение огня: Россия не готова к перемирию

Не удалось продвинуться и по вопросу прекращения боевых действий. 10 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, не участвовавший в переговорах, заявил, что Москва не согласится на «еще одно перемирие», если не будет понимать, какие шаги предстоят после него. Российский министр настаивал, что сначала необходимо определить будущие гарантии безопасности.

Предыдущие попытки договориться о временном прекращении огня не привели к устойчивому результату. В частности, Россия нарушала договоренности об энергетическом перемирии в марте 2025 года и временных пасхальных перемириях 2026 года.

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Отдельно стороны договаривались о локальном прекращении огня в районе Олешек. Оно действовало с 27 октября по 1 ноября, однако продлить его не удалось.

О чем все же договорились в Абу-Даби

Несмотря на отсутствие прогресса в ключевых вопросах, переговоры могли дать результат в гуманитарном направлении. По информации Forbes, стороны предварительно обсудили масштабный обмен военнопленными.

Среди рассматриваемых вариантов — обмен по формулам «1000 на 1000», «1200 на 1200» и «1500 на 1500». В то же время окончательные параметры договоренности нуждаются в согласовании.

Возможный обмен пленными пока остается единственным конкретным направлением, в котором удалось добиться предварительного понимания. Он, однако, не приближает автоматически решение трех основных вопросов — территорий, гарантий безопасности и прекращения огня.

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя результаты встреч, признал, что «предстоит еще много работы».

Что будет происходить дальше

По завершении переговоров американские представители отправились в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. И после переговоров с Путиным спецпосланник США Стив Виткофф даже уже заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.

После этого они должны прибыть в Дублин, где проинформируют Владимира Зеленского о результатах контактов с российской стороной.

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