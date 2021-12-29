Три разных формата: в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной

Три разных формата: в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной

Подход нынешней администрации США по отношению к Украине является четким и последовательным.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января», — добавил представитель Госдепа.

Он убежден, что подход нынешней администрации США по отношению к Украине является четким и последовательным.

"Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. Мы у НАТО имеем общую позицию по поводу последствий, перед которыми Россия предстанет, если нападет на Украину, и мы также единственные в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах", – заметил Прайс.

Ожидается обсуждение обеспокоенностей с обеих сторон. Спикер Госдепа подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров".

Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому разрешению конфликтов.

"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", — резюмировал представитель Госдепа.

Напомним, руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов заявлял, что Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматриваться как пересечение "красных линий", отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

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