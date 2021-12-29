Три разных формата: в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной

Подход нынешней администрации США по отношению к Украине является четким и последовательным.
США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января», — добавил представитель Госдепа.
Он убежден, что подход нынешней администрации США по отношению к Украине является четким и последовательным.
"Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. Мы у НАТО имеем общую позицию по поводу последствий, перед которыми Россия предстанет, если нападет на Украину, и мы также единственные в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах", – заметил Прайс.
Ожидается обсуждение обеспокоенностей с обеих сторон. Спикер Госдепа подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров".
Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому разрешению конфликтов.
"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", — резюмировал представитель Госдепа.
Напомним, руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов заявлял, что Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.
Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматриваться как пересечение "красных линий", отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Читайте также:
- Условия ненападения: что испугало Путина и воспользуется ли Москва рождественскими каникулами для циничного вторжения в Украину
- Россия первая не нападает: у Путина заявления о вероятном вторжении в Украину называют "безосновательным"
- На Азове доминирует Россия: море может стать плацдармом для вооруженного конфликта