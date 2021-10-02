"Три с плюсом": Зеленский оценил работу "слуг" за два года

"Три с плюсом": Зеленский оценил работу "слуг" за два года

По его словам, многим не хватает опыта.

Президент Владимир Зеленский оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции "Слуга народа" за два года.

Об этом он сказал во время заседания партии, которое происходит в Трускавце, сообщила "УП".

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которая очень сильно подтянулась. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, было много людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — говорит президент.

Оценил Зеленский и собственную работу на посту президента. "Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. Семь-восемь — так говорят? За 12-балльной. Я где-то в середине", — сказал он.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях.

К западу 2 октября приехал президент Владимир Зеленский. Премьер Денис Шмыгаль представил депутатам от "Слуги народа" обновленную программу деятельности Кабмина.

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